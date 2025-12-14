Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile - Chilevisión

A sus 59 años, el fundador del Partido Republicano se convirtió en el próximo presidente de la República. Católico y adherente del movimiento de Schoenstatt, estos son los hijos del sucesor de Gabriel Boric.

La noche de este domingo, José Antonio Kast se ha convertido en el presidente electo de la República tras vencer a la candidata Jeannete Jara en la segunda vuelta presidencial, con una holgada victoria que superó con amplio margen el 50% de los votos.

El abanderado del Partido Repulicano se convierte en el presidente más votado de la historia democrática del país tras el regreso del voto obligatorio. Es abogado de la Universidad Católica, está casado con María Pía Adriasola y es padre de 9 hijos.

Quién es la esposa y los hijos del presidente electo Kast

María Pía Adriasola es la esposa de José Antonio Kast, estudió Derecho en la Universidad Católica, misma casa de estudios donde conoció al ahora presidente electo. En 1991 contrajeron matrimonio.

Es madre de nueve hijos junto al líder republicano; también es una apasionada por la música y seguidora del movimiento religioso Schoenstatt.

Su hijo José Antonio Kast Adriasola (28) trabajó en su campaña y, además, es director ejecutivo de la fundación Influyamos, ligada al candidato. También estudió derecho en la PUC, formó parte del gremialismo y participó en el centro de alumnos de su escuela.

Kast Adriasola, de 32 años, fue electo en noviembre pasado como diputado por el distrito 10, donde se encuentran las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago. Es su primer hijo que incursiona en la política.

Matías Kast de, 27 años, es psicólogo de la Universidad de Los Andes, donde fue presidente de la Federación de Estudiantes. María Pía Elizabeth Kast Adriasola, de 30 años, es educadora de párvulos de la Universidad Católica-

María Josefina Kast, de 33 años, estudió Psicología en la Universidad Católica y trabaja como Coordinadora del Departamento Apoyo Escolar en Colegio Campanario, consignó The Clinic.

Nicolás Kast, de 26, es ingeniero comercial de la misma casa de estudios y está casado con Florencia Galilea, hija del senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea

Agustín Kast tiene 23 años y estudia ingeniería mecánica en la Universidad Católica.

Trinidad es un año mayor y estudia Medicina en la Universidad de Los Andes.

Benjamín, de 18, acaba de salir del colegio, mientras que sobre Isabel, de 20, no hay información.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

A sus 59 años, quien será el sucesor del presidente Gabriel Boric nació en Santiago el 18 de enero de 1966 y es el menor de 10 hermanos. Su trayectoria política comenzó con el gremialismo en su casa de estudios, donde conoció al senador Jaime Guzmán.

Es católico y adherente del movimiento de Schoenstatt, fundado en 1914 en Alemania y establecido en Chile en junio de 1947 tras su llegada a Valparaíso. Hoy cuenta con 24 santuarios idénticos en el país, donde se adora especialmente a la vírgen María.

Militó por casi 20 años en la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta que en 2019 fundó el partido con el que llega a encabezar el máximo cargo de la nación. Ejerció como concejal de Buin (1996-2000) y como diputado durante cuatro periodos consecutivos (2002-2018).



Su esposa, Adriasola, ha sido un agente activo en todas sus campañas. Desde su comando, consignó Emol, aseguran que ella "es la compañera y el principal apoyo" del candidato, en lo personal y en lo polítoco.

"Yo al menos cuento con el apoyo increíble de mi familia. Quiero mandarle un saludo aquí a la Pía que me estará viendo por las redes sociales. Ha sido una compañera impresionante, increíble, con un espíritu y una energía envidiable", dijo Kast en septiembre en Villa Alemana.