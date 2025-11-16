¿Quién es José Antonio Kast Adriasola? El hijo del candidato presidencial que llegaría al Congreso - Chilevisión

El hombre de 32 años asumiría como diputado por el distrito 10 (La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago).

Jeannette Jara y José Antonio Kast fueron los ganadores de las elecciones presidenciales y se enfrentarán el próximo 14 de diciembre en la segunda vuelta.

No obstante, hay otro Kast que también podría festejar. Se trata de su hijo mayor, José Antonio Kast Adriasola, de 32 años, quien está obteniendo positivos resultados en su postulación como parlamentario en el distrito 10 (La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago) tras el 51,32% de las mesas escrutadas.

De esta forma, en caso de que ambos salgan electos, Kast hijo podría votar en el Congreso por los proyectos de Ley de su padre.

¿Quién es José Antonio Kast Adriasola?

José Antonio Kast Adriasola creció en Buin y se recibió de abogado de la Universidad Católica, donde además fue dirigente estudiantil.

Luego realizó un magíster en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, y desde el 2024 es profesor de derecho en la Universidad Finis Terrae.

El sitio Ex-Ante indicó que dentro del Partido Republicano fue jefe de gabinete y coordinador de las giras regionales durante la pasada carrera presidencial.

Además, durante este período también fue jefe de campaña del convencional constituyente Cristóbal Orrego, donde fue el encargado del diseño de estrategia política, publicitaria y comunicaciones de la campaña.

Por ultimo, se agregó que pese a no criarse en el sector por donde es candidato, decidió postualarse porque actualmente reside en la comuna de Providencia.