Cámaras de seguridad registraron todo: PDI repelió asalto en su contra y mató a uno de los delincuentes en Maipú - Chilevisión

29/12/2025 08:34

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un robo en su contra y mató a uno de los delincuentes en la comuna de Maipú. Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado en el sector de Lo Errázuriz, específicamente en las calles Providencia con Isabel Riquelme a eso de las 21:00 horas, cuando tres sujetos a pie intentaron intimidar al funcionario que se encontraba estacionado cerca de su casa tras terminar su turno laboral. Él se identifica como personal de la PDI, pero los antisociales siguieron con el delito, momento en que el funcionario dispara y mata a uno de los delincuentes, mientras que los otros dos escaparon a pie. Las cámaras del sector muestran lo sucedido.

