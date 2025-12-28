 Calera de Tango: Investigan femicidio y hallazgo de carta del presunto atacante - Chilevisión
28/12/2025 09:11

Calera de Tango: Investigan femicidio y hallazgo de carta del presunto atacante

Según información preliminar, un hombre de 70 años atacó a su esposa hasta causarle la muerte y luego, al ver presencia policial, se autoinfirió distintos cortes que lo mantienen internado en un centro asistenciasl.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La noche del sábado se registró un hecho que es investigado como un femicidio y posterior intento de suicidio en la comuna de Calera de Tango, región Metropolitana.

Personal de Carabineros que hacía rondas en el lugar dio cuenta de una persona gravemente herida, incluso con signos de haber sido apuñalada y la trasladan hasta un centro asistencial. 

En medio de ese procedimiento, un testigo señaló a la autoridad policial que el sujeto habría estado involucrado en el femicidio de su cónyuge

Hombre de 70 años fue detenido

Carabineros se trasladó hasta el lugar de los hechos y constataron que había una mujer de 56 años fallecida.

Con la evidencia, se procedió con la detención del sujeto herido, quien era un hombre de 70 años que se encuentra fuera de riesgo vital. 

“Un sujeto de 70 años de edad acometió con arma blanca hasta quitarle la vida a su cónyuge, con quien tenía una relación de matrimonio, una mujer 15 años menor que él. De una manera sorpresiva él la aborda con un objeto contundente para propinarle distintos cortes que acabaron con su vida”, detalló el fiscal Patricio Rosas de la Fiscalía Oriente.

Posterior al acto, “él intenta escapar y en un sector aledaño, al ver la presencia policial, se autoinfiere distintos cortes que lo mantienen internado en un recinto asistencial”.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidio de la PDI, mientras que este domingo el imputado pasará a control de detención, instancia en la que será formalizado por el delito de femicidio, y donde la Fiscalía solicitará la máxima medida cautelar mientras se desarrolla la investigación.

FONO DE ORIENTACIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (1455)

Si sufres maltrato físico o psicológico, puedes llamar gratis de 8:00 a 00:00 y obtener orientación sobre dónde denunciar y a quién acudir en caso de ser víctima de violencia.

