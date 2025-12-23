 Calera de Tango: Niña de 10 años sufrió más de 130 mordeduras en ataque de perros y sigue en riesgo vital - Chilevisión
23/12/2025 12:54

Calera de Tango: Niña de 10 años sufrió más de 130 mordeduras en ataque de perros y sigue en riesgo vital

La madre de la pequeña afirmó que recibió más de 100 mordeduras en sus brazos y cabeza por dos perros, un dogo argentino y otro mastín napolitano.

Publicado por CHV Noticias

Una niña de 10 años se encuentra internada en la Clínica Indisa y lucha por su vida tras un brutal ataque de dos perros cuando la menor estaba en la casa de un familiar en la comuna de Calera de Tango. 

María Fernanda Lagos, madre de Antonella, afirmó que la pequeña recibió el pasado 15 de diciembre más de 130 mordeduras en sus brazos y cabeza por dos perros, un dogo argentino y otro mastín napolitano.

"Solo está viva por sus ganas de vivir. Ella luchó, gritó y pidió ayuda y no fue atendida", fue parte del descargo que realizó su madre en redes sociales. 

El Ministerio Público tomó conocimiento del caso cuatro días después del ataque y al lugar concurrió la Sección de Investigación Policial (SIP), donde por el momento se toman declaraciones a testigos y no hay detenidos. 

Madre de menor pide ayuda y exige justicia

María Fernanda Lagos utilizó su cuenta de Instagram y publicó un video, donde acusa que hubo una presunta negligencia y mentiras de un familiar que en ese momento estaba a cargo de la pequeña. 

"Mi hija se encuentra luchando por su vida tras un accidente, no accidente, sino negligencia de un familiar de ella, quien al descuidó por más de 40 minutos donde fue mordida en más de 130 veces en su bracitos, quitándole parte de su cuero cabelludo y comiéndole parte de su masita encefalocraneano", inició el fuerte relato. 

"Yo al principio creí la versión de esta persona, que me dijo que toda había ocurrido en un descuido, que habían sido tres minutos, pero el informe del cirujano y la clínica me indican que mi hija estuvo luchando por más de 40 minutos", agregó. 

Por último, la mujer indicó que hizo una denuncia en carabineros y necesita que se haga justicia. "Mi hija ya lleva dos cirugías y mañana tiene otra más… El médico cirujano manifestó que es primera vez en 20 años de carrera que había visto un caso como el de mi hija". 

