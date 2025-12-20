Corrupción en Gendarmería: Fiscalía solicita prisión preventiva para 62 imputados - Chilevisión

En la formalización también se decretó el arresto total para otras seis personas que se desempeñaban como "manilleros".

Durante la tarde de este sábado, la Fiscalía Metropolitana Occidente solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de 62 imputados en el marco de la llamada "Operación Apocalipsis".

Asimismo, en la audiencia el tribunal decretó el arresto domiciliario para otras seis personas que se habrían desempeñado como "manilleros" en el ingreso de encomiendas a los recintos penitenciarios.

Lo anterior, como parte de la investigación por corrupción en Gendarmería y la difusión de bienes no autorizados al interior de distintas cárceles del país.

Fiscalía solicita prisión preventiva para 62 imputados en "Operación Apocalipsis"

De acuerdo a lo informado por Fiscalía, la resolución de las medidas cautelares se definirá una vez finalizadas todas las audiencias del caso.

Contrario a aquello, las solicitudes de arresto total fueron acogidas por el Tribunal de Garantía, que estableció "300 días para la investigación".