Último gendarme prófugo por red de corrupción se entregó a la policía: Serán formalizados hoy - Chilevisión

Este viernes, en el Centro de Justicia de Santiago, se llevará a cabo la formalización de 70 personas, entre ellas, 47 gendarmes y 23 civiles, por su presunta participación en una red de corrupción al interior de distintas cárceles del país. A los detenidos se les imputarán una serie de delitos como sobornos y asociación ilícita por realizar favores o cometer irregularidades al interior de los centros penitenciarios. En medio de ese escenario, hace pocas horas se entregó el último gendarme que se encontraba prófugo.