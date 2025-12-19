 Último gendarme prófugo por red de corrupción se entregó a la policía: Serán formalizados hoy - Chilevisión
Minuto a minuto
Pugna entre oposición y oficialismo: Critican norma que restringe despidos de funcionarios públicos “Un milagro”: Las decisiones que salvaron la vida de joven que pasó dos días desaparecida en Farellones Operación Apocalipsis: Estas son las pruebas que permitieron desbaratar red de corrupción en Gendarmería ACTUALIZACIÓN | Corrigen al alza magnitud del sismo que sacudió al norte del país Corrupción en Gendarmería: Fiscalía solicita prisión preventiva para 62 imputados
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
19/12/2025 07:59

Último gendarme prófugo por red de corrupción se entregó a la policía: Serán formalizados hoy

Este viernes, en el Centro de Justicia de Santiago, se llevará a cabo la formalización de 70 personas, entre ellas, 47 gendarmes y 23 civiles, por su presunta participación en una red de corrupción al interior de distintas cárceles del país. A los detenidos se les imputarán una serie de delitos como sobornos y asociación ilícita por realizar favores o cometer irregularidades al interior de los centros penitenciarios. En medio de ese escenario, hace pocas horas se entregó el último gendarme que se encontraba prófugo.

Lo más visto

ACTUALIZACIÓN | Corrigen al alza magnitud del sismo que sacudió al norte del país

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo a las 17:30 horas.

20/12/2025

VIDEO | “Un cobarde...”: Viralizan agresión contra diputado Meza tras dichos sobre 40 horas

El parlamentario del Partido Republicano fue abordado por un individuo en un centro comercial, hecho que quedó registrado en video y que ocurrió en medio de la polémica por sus dichos sobre la Ley de 40 Horas.

20/12/2025

Claudia Conserva anuncia nuevo proyecto tras cita con Pollo Valdivia: “Espero terminar pronto”

La animadora compartió una foto junto a Juan Carlos “Pollo” Valdivia y expresó su gratitud por la vida, la salud y el amor, además de adelantar un nuevo proyecto personal enfocado en entregar apoyo y esperanza a otras personas.

20/12/2025

De Bill Clinton a Michael Jackson: Las nuevas fotografías reveladas del caso de Jeffrey Epstein

Desde el Departamento de Justicia estadounidense adelantaron que se liberarán otros miles de archivos en las próximas semanas.

20/12/2025
Publicidad