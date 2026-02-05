¿Lo cumples? El requisito clave que permite sumar casi $100 mil pesos a tu pensión - Chilevisión

El aporte se calcula en UF y permite a personas sumar un importante monto directo a la pensión. Revisa acá la condición clave para recibirlo y cómo.
Uno de los aportes estatales que entró en vigencia este 2026 es el Bono por Años Cotizados, una ayuda que busca mejorar la situación económica de pensionados por vejez o invalidez mes a mes.
Este bono forma parte del Seguro Social Previsional (SSP) implementado en la última reforma de pensiones y consta de un pago directo a los beneficiarios y beneficiarias, el que además se calcula en UF.
El Bono por Años Cotizados es bastante especial, pues, a diferencia de otras ayudas, no posee un monto fijo. Por el contrario, se calcula en UF siguiendo datos del beneficiario/a.
En simple, el monto del pago corresponde a 0,1 Unidades de Fomento (UF) por cada año cotizado, fijando un tope máximo de 2,5 UF, es decir, de 25 años.
A comienzos de año, el valor de la UF rondaba los $39.700, por lo que, por cada año cotizado, el beneficiario/a recibiría alrededor de $3.970 pesos.
El principal requisito para acceder al Bono por Años Cotizados es contar con una cantidad mínima de meses. La condición, eso sí, varía entre hombres y mujeres. Revisa acá el detalle:
No obstante, a partir de 2028 la exigencia aumentará hasta completar un mínimo de 15 años.
El pago del Bono por Años Cotizados inició en enero de este año para todos los pensionados/as y para quienes tengan 65 años o más. La transferencia se suma al monto de la pensión.
En el caso de quienes ya estén pensionados, pero aún no alcancen la edad, comenzarán a recibir el bono a partir de los 65 años.