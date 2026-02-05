¿Lo cumples? El requisito clave que permite sumar casi $100 mil pesos a tu pensión - Chilevisión

El aporte se calcula en UF y permite a personas sumar un importante monto directo a la pensión. Revisa acá la condición clave para recibirlo y cómo.

Uno de los aportes estatales que entró en vigencia este 2026 es el Bono por Años Cotizados, una ayuda que busca mejorar la situación económica de pensionados por vejez o invalidez mes a mes.

Este bono forma parte del Seguro Social Previsional (SSP) implementado en la última reforma de pensiones y consta de un pago directo a los beneficiarios y beneficiarias, el que además se calcula en UF.

Monto del Bono por Años Cotizados: Así lo puedes calcular

El Bono por Años Cotizados es bastante especial, pues, a diferencia de otras ayudas, no posee un monto fijo. Por el contrario, se calcula en UF siguiendo datos del beneficiario/a.

En simple, el monto del pago corresponde a 0,1 Unidades de Fomento (UF) por cada año cotizado, fijando un tope máximo de 2,5 UF, es decir, de 25 años.

A comienzos de año, el valor de la UF rondaba los $39.700, por lo que, por cada año cotizado, el beneficiario/a recibiría alrededor de $3.970 pesos.

Requisitos Bono por Años Cotizados 2026

El principal requisito para acceder al Bono por Años Cotizados es contar con una cantidad mínima de meses. La condición, eso sí, varía entre hombres y mujeres. Revisa acá el detalle:

Mujeres: deben tener como mínimo 120 meses cotizados (10 años).

deben tener como mínimo Hombres: deben tener al menos 240 meses cotizados (20 años).

No obstante, a partir de 2028 la exigencia aumentará hasta completar un mínimo de 15 años.

Fecha de pago Bono por Años Cotizados 2026

El pago del Bono por Años Cotizados inició en enero de este año para todos los pensionados/as y para quienes tengan 65 años o más. La transferencia se suma al monto de la pensión.

En el caso de quienes ya estén pensionados, pero aún no alcancen la edad, comenzarán a recibir el bono a partir de los 65 años.