Le reventaron los vidrios del auto lanzando botellas: Captan violenta agresión vial en Copiapó - Chilevisión

05/02/2026 21:09

Le reventaron los vidrios del auto lanzando botellas: Captan violenta agresión vial en Copiapó

En el registro de pocos segundos se aprecia en el video cómo un grupo de al menos tres sujetos lanza elementos contundentes —como botellas de vidrio y piedras— contra un automóvil en movimiento.

Publicado por CHV Noticias

A través de redes sociales comenzó a viralizarse un impresionante registro que da cuenta de un violento altercado vial ocurrido en Copiapó, en la región de Atacama.

En unos pocos segundos de duración, se aprecia en el video cómo un grupo de al menos tres sujetos lanza elementos contundentes —como botellas de vidrio y piedras— contra un automóvil que se encontraba en la calzada.

El hecho provocó destrozos y el rompimiento de los parabrisas. El vehículo, por su parte, se retira de la escena. 

Si bien el origen de la agresión aún no es del todo claro, lo cierto es que, según medios locales, estaría relacionado con un presunto intento de robo contra un camión de mercadería. 

No es el primer registro de un incidente de estas características y, según vecinos y usuarios en redes sociales, es reflejo del aumento de los episodios de violencia en la ciudad nortina.

