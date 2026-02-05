 “El público finalmente entendió”: Bailarín de Camila Andrade reveló por qué lloró en la final de Fiebre de Baile - Chilevisión
05/02/2026 22:53

“El público finalmente entendió”: Bailarín de Camila Andrade reveló por qué lloró en la final de Fiebre de Baile

Francisco Chávez también reveló cuáles fueron las palabras que le dijo en ese momento para poder contenerla y consolarla.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Francisco Chávez, bailarín acompañante de Camila Andrade, se sinceró y reveló lo que pasó tras el emotivo momento que ambos vivieron previo a su presentación de salsa en la final de Fiebre de Baile.

Andrade comenzó a llorar fuertemente antes de la presentación, siendo consolada por su bailarín, quien entre abrazos y palabras de motivación, también se emocionó.

¿Por qué Camila Andrade lloró en la final de Fiebre de Baile?

Al respecto, en conversación con Página 7, Chávez reveló: "Había mucha emoción de parte de ella, un poquito de incertidumbre sobre cómo nos iba a recibir el público por Camila".

En esa misma línea, agregó: "Creo que el público finalmente entendió que aquí estamos haciendo un trabajo hermoso, poniendo el corazón en la pista, y ese aplauso que le dieron, que nos dieron cuando terminamos, fue supervalioso".

Finalmente, de las palabras que le mencionó a Camila para consolarla, Francisco expuso: "Le dije que escuchara (...) igual son cosas de nosotros, pero básicamente que la gente la está viendo, está viendo que ella se esfuerza, que lo que está haciendo aquí es con mucho cariño y que le está aplaudiendo".

