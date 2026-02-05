 “Gracias por tanta emoción”: Hermano de Skarleth Labra compartió emotivo recuerdo tras triunfo en Fiebre de Baile - Chilevisión
05/02/2026 22:13

“Gracias por tanta emoción”: Hermano de Skarleth Labra compartió emotivo recuerdo tras triunfo en Fiebre de Baile

El joven de 25 años recordó los días en donde ambos eran niños, con un recuerdo que se vincula directamente con la carrera artística de Skarleth.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Hans Labra, se refirió en redes sociales al triunfo de su hermana Skarleth, quien se coronó como la ganadora de la primera temporada de Fiebre de Baile.

El joven de 25 años aprovechó la oportunidad para compartir un emotivo recuerdo de cuando ambos eran pequeños, el cual se vincula a esta victoria.

¿Qué dijo Hans Labra?

A través de su cuenta de Instagram, Hans publicó una fotografía donde aparece abrazando a Skarleth y señaló: "Orgulloso de ti, hermanita".

En esa misma línea, agregó: "Verte bailar es hermoso, como cuando eras una bebita bailando en nuestro living. Te amo y gracias por tanta emoción".

El joven acompañó el carrusel de fotos con imágenes donde aparece su pareja y el hijo que tienen en común, mientras que Skar respondió: "Te amo, hermanito. Gracias por apoyarme".

Finalmente, la publicación se llenó de comentarios de los fanáticos de Skarleth, así como también de personas que conocen a ambos desde que eran niños, destacando lo unidos que se han mantenido siempre.

Revisa la publicación de Instagram:

