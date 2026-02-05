VIDEOS | Fiebre de Baile: Las icónicas presentaciones de Skar Labra que la coronaron como ganadora - Chilevisión

La influencer, que ganó la competencia con el 43% de los votos, deslumbró con dos increíbles coreografías junto a su bailarín Mauricio Castillo.

Con el 43% de los votos del público, Skarleth Labra se coronó este miércoles como la ganadora de Fiebre de Baile.

La influencer de 20 años deslumbró en Movistar Arena junto a su bailarín Mauricio Castillo, mostrando dos coreografías que fueron aplaudidas por el jurado y los televidentes.

Las presentaciones de Skar Labra en la final de Fiebre de Baile

En el primer tramo, donde los participantes debían montar una coreografía grupal, Labra se lució al ritmo de FE!N, de Travis Scott.

La joven obtuvo el mejor puntaje de la noche gracias a esta presentación, pasando directamente a la siguiente fase.

Luego, Skar y su bailarín Mauricio Castillo sorprendieron con un jazz contemporáneo, al compás de la canción HOPE del rapero NF.

Tras convertirse en la ganadora de la temporada, la exGran Hermano afirmó que "esto no es solamente para mí, sino que se lo dedico a todas las personas que me apoyaron".

"Ha sido una experiencia hermosa que me hizo crecer como persona, como bailarina. Estoy inmensamente agradecida, nunca pensé haber ganado algo así", agregó.