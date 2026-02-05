Este fue el premio que ganó Skar Labra en la gran final de Fiebre de Baile en Chilevisión - Chilevisión

En una emotiva definición, la participante se alzó con el trofeo, recibió un millonario premio y un viaje todo incluido.

Tras una emocionante final, Skar Labra se convirtió en la flamante ganadora de Fiebre de Baile en el Movistar Arena.

La influencer y estudiante de periodismo alcanzó el primer lugar de la competencia tras completar sus coreografías de Hope de NF y FE!N de Travis Scott y sumar el 48% de los votos del público.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Este fue el premio que ganó X en la gran final de Fiebre de Baile en Chilevisión

Con ese resultado, Skar se embolsó un cuantioso premio de $20 millones de pesos y obtuvo el trofeo que la acredita como triunfadora del espacio de Chilevisión.

Junto con lo anterior, la influencer se adjudicó un viaje junto a Masai Travel con todo incluido para dos personas.