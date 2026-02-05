 Este fue el premio que ganó Skar Labra en la gran final de Fiebre de Baile en Chilevisión - Chilevisión
05/02/2026 01:25

Este fue el premio que ganó Skar Labra en la gran final de Fiebre de Baile en Chilevisión

En una emotiva definición, la participante se alzó con el trofeo, recibió un millonario premio y un viaje todo incluido.

Publicado por CHV Noticias

Tras una emocionante final, Skar Labra se convirtió en la flamante ganadora de Fiebre de Baile en el Movistar Arena.

La influencer y estudiante de periodismo alcanzó el primer lugar de la competencia tras completar sus coreografías de Hope de NF y FE!N de Travis Scott y sumar el 48% de los votos del público.

Este fue el premio que ganó X en la gran final de Fiebre de Baile en Chilevisión

Con ese resultado, Skar se embolsó un cuantioso premio de $20 millones de pesos y obtuvo el trofeo que la acredita como triunfadora del espacio de Chilevisión.

Junto con lo anterior, la influencer se adjudicó un viaje junto a Masai Travel con todo incluido para dos personas.

Publicidad

