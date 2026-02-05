¡Sorpresa! Revisa el listado de confirmados para la segunda temporada de Fiebre de Baile - Chilevisión

La competencia volverá con un renovado grupo de participantes y con una incorporación entre los jueces. Revisa acá todos los detalles.

¡Sorpresa! En medio de la gran final de Fiebre de Baile, el público del Movistar Arena recibió una impactante noticia: habrá una segunda temporada.

La nueva versión del espacio estará marcada por varias novedades, entre ellas, la incorporación de Francisca García-Huidobro al panel de jueces de la competencia.

Pero eso no es todo: la competencia de danza además contará con un renovado grupo de participantes. Revisa acá el listado de los confirmados hasta el momento.

Segunda temporada de Fiebre de Baile: Revisa el listado completo de confirmados

Betsy Camino

Valentina Roth

Junior Playboy

Fran Maira