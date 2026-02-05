 ¡Sorpresa! Revisa el listado de confirmados para la segunda temporada de Fiebre de Baile - Chilevisión
05/02/2026 00:44

¡Sorpresa! Revisa el listado de confirmados para la segunda temporada de Fiebre de Baile

La competencia volverá con un renovado grupo de participantes y con una incorporación entre los jueces. Revisa acá todos los detalles.

Publicado por CHV Noticias

¡Sorpresa! En medio de la gran final de Fiebre de Baile, el público del Movistar Arena recibió una impactante noticia: habrá una segunda temporada. 

La nueva versión del espacio estará marcada por varias novedades, entre ellas, la incorporación de Francisca García-Huidobro al panel de jueces de la competencia.

Pero eso no es todo: la competencia de danza además contará con un renovado grupo de participantes. Revisa acá el listado de los confirmados hasta el momento.

Segunda temporada de Fiebre de Baile: Revisa el listado completo de confirmados

  • Betsy Camino

  • Valentina Roth

  • Junior Playboy

  • Fran Maira

  • Botota Fox

