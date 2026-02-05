Estos fueron los eliminados de la gran final en Fiebre de Baile - Chilevisión

Dos de los seis participantes que quedaban en competencia en Fiebre de Baile tuvieron que decir adiós tempranamente. Entérate acá de quiénes son y quiénes siguen en carrera.

La gran final de Fiebre de Baile está que arde y la esperada definición en el Movistar Arena ya dejó a sus primeros eliminados.

Una vez que concluyó la ronda inicial de coreografías ante la mirada de miles de personas, los dos participantes con promedios más bajos tuvieron que decir adiós definitivamente a la competencia.

Estos fueron los eliminados de la gran final en Fiebre de Baile

Tras sus presentaciones, Cata Days y Camila Andrade se convirtieron en las primeras eliminadas de la gran final de Fiebre de Baile.

La influencer y bailarina no convenció a los jueces tras su interpretación de "Booty", el éxito de Jennifer López e Iggy Azalea, y se despidió tempranamente de la competencia.

La modelo, en tanto, se presentó al ritmo de la salsa "Ran Kan Kan" de Germán Villarroel, pero no fue suficiente para sumar los puntos necesarios y avanzar en la carrera por el trofeo.

Así, ambas quedaron al margen. Por el contrario, Skar Labra, Princesa Alba, Gabriel Urzúa y Faloon Larraguibel clasificaron a la disputa del primer lugar.

Mira acá el momento: