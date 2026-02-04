Tenía orden vigente por robo: Sujeto fue sorprendido con teléfono adaptado para simular arma de fuego - Chilevisión

El sujeto fue trasladado a una comisaría y quedó en calidad de detenido.

Un llamativo suceso fue registrado por cámaras corporales de personal de seguridad municipal de Buin, en la región Metropolitana, luego de que un sujeto fuera detenido portando un teléfono adaptado para presuntamente robar a vecinos.

El dispositivo estaba modificado de manera hechiza y tenía adherido un mango para simular la forma de un arma de fuego.

Una vez que el sujeto fue visto, personal municipal solicitó la presencia de Carabineros para fiscalizarlo y hacer el control de identidad.

Al no contar con sus documentos, el individuo de 20 años e iniciales D.A.G.G. fue trasladado hasta una comisaría.

Allí, se comprobó que no solo tenía antecedentes previos, sino que contaba con orden vigente de robo con intimidación, por lo que pasó a control de detención.