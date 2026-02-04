Gran final de Fiebre de Baile: Mira acá la transmisión en vivo del evento - Chilevisión

¡Llegó el gran día! Este martes 4 de febrero el público decidirá quién será la persona que gane la final de la primera temporada de Fiebre de Baile.

Este martes se llevará a cabo la gran final de Fiebre de Baile en vivo y en directo desde el Movistar Arena, cuya jornada estará marcada por las participaciones especiales de Zúmbale Primo y Kidd Voodoo, y el show de medio tiempo de Power Peralta.

Gabriel Urzúa, Princesa Alba, Skarleth Labra, Faloon Larraguibel, Cata Days y Camila Andrade darán lo mejor de sí mismos para poder obtener el primer lugar, que se llevará $20 millones de pesos y un viaje con todo incluido a un destino internacional auspiciado por Masai Travel.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Cómo se realizará la final de Fiebre de Baile?

En esta ocasión, el jurado se encargará de evaluar las primeras presentaciones y tras ello, se eliminará a dos participantes.

Luego, los cuatro bailarines que pasen a la final volverán a la pista de baile y será el público quien decida al ganador o ganadora.

¿Dónde puedo ver la final de Fiebre de Baile?

La gran final de Fiebre de Baile comenzará a las 22:00 horas después de CHV Noticias y podrás verlo a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online y a través de la app MiCHV.

También podrás disfrutar del react con Claudio Michaux en vivo desde el Movistar Arena haciendo click abajo.