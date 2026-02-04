“Fiebre de Baile ¡Preparate!”: El emotivo mensaje de apoyo de Emilia Dides a Juanfra Matamala ad portas de la final - Chilevisión

Matamala es el bailarín acompañante de Princesa Alba y, en ese contexto, la ex Miss Chile hizo una particular petición para su amigo.

Este martes, Emilia Dides utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a Juanfra Matamala, bailarín acompañante de Princesa Alba en Fiebre de Baile.

La ex Miss Chile pidió apoyo para ambos en la gran final que se realizará este 4 de febrero a las 22:00 horas desde el Movistar Arena y a través de todas las pantallas de Chilevisión.

¿Qué dijo Emilia Dides?

A través de su cuenta de Instagram, Emilia expresó: "Te he visto caer, llorar y volver a pararte. Luchar por ser feliz y encontrar tu mejor versión".

En esa misma línea, agregó: "Te he visto en mil pedazos, y aun así, encontrar fuerzas para seguir, para fluir y sobre todo para mostrar tu arte tan maravilloso".

La ex Miss Chile acompañó la publicación con una fotografía donde aparecen tanto ella como Juanfra en el mar y él la levanta en sus brazos: "Hoy llegó el día en que toca mostrarle al mundo quién eres. ¡Fiebre de Baile, prepárate Junto a la queen, Princesa Alba ¡A ganar!", sentenció.

"Voten por ellos hoy por las pantallas de Chilevisión, por favor", concluyó Emilia, mientras que Matamala solo reposteó la publicación en sus historias.

Es importante recordar que este martes será el público quien decida a quien será la persona que gane Fiebre de Baile y podrás ver la final de esta temporada a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online o la app MiCHV.

Revisa la historia de Instagram: