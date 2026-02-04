 “Fiebre de Baile ¡Preparate!”: El emotivo mensaje de apoyo de Emilia Dides a Juanfra Matamala ad portas de la final - Chilevisión
Minuto a minuto
“Él no hizo nada malo”: Músico chileno fue detenido por el ICE y se encuentra en Alligator Alcatraz Impactantes imágenes: Conductor no respetó cruce ferroviario y fue impactado por un tren en la región del Maule Nuevos antecedentes buscan esclarecer crimen de Cristóbal Miranda: Habría más involucrados Revelan nuevos registros de fatal accidente en Pitrufquén: Así fue la caótica evacuación Video | Así fue la llegada de la ex primera dama, Marta Larraechea al hospital de San Antonio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/02/2026 20:58

“Fiebre de Baile ¡Preparate!”: El emotivo mensaje de apoyo de Emilia Dides a Juanfra Matamala ad portas de la final

Matamala es el bailarín acompañante de Princesa Alba y, en ese contexto, la ex Miss Chile hizo una particular petición para su amigo.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Emilia Dides utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a Juanfra Matamala, bailarín acompañante de Princesa Alba en Fiebre de Baile.

La ex Miss Chile pidió apoyo para ambos en la gran final que se realizará este 4 de febrero a las 22:00 horas desde el Movistar Arena y a través de todas las pantallas de Chilevisión.

¿Qué dijo Emilia Dides?

A través de su cuenta de Instagram, Emilia expresó: "Te he visto caer, llorar y volver a pararte. Luchar por ser feliz y encontrar tu mejor versión".

En esa misma línea, agregó: "Te he visto en mil pedazos, y aun así, encontrar fuerzas para seguir, para fluir y sobre todo para mostrar tu arte tan maravilloso".

La ex Miss Chile acompañó la publicación con una fotografía donde aparecen tanto ella como Juanfra en el mar y él la levanta en sus brazos: "Hoy llegó el día en que toca mostrarle al mundo quién eres. ¡Fiebre de Baile, prepárate Junto a la queen, Princesa Alba ¡A ganar!", sentenció. 

"Voten por ellos hoy por las pantallas de Chilevisión, por favor", concluyó Emilia, mientras que Matamala solo reposteó la publicación en sus historias.

Es importante recordar que este martes será el público quien decida a quien será la persona que gane Fiebre de Baile y podrás ver la final de esta temporada a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online o la app MiCHV.

Revisa la historia de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Atención mujeres dueñas de casa: Este es el único requisito para acceder al Bono de Protección por 24 meses seguidos

Lo último

Lo más visto

“Me costó decidirlo”: Cony Capelli reapareció en Fiebre de Baile y contó su verdad tras renuncia

En el penúltimo capítulo de la temporada, la exparticipante volvió al estudio para leer una carta de despedida tras abandonar la competencia. "Fue un acto de amor propio", confesó.

04/02/2026

Tragedia en Pitrufquén: Fatal choque entre bus interurbano y camión dejó 2 fallecidos en Ruta 5 Sur

El siniestro ocurrió en el kilómetro 701, donde un camión que trasladaba alevines se encontraba detenido en la vía, por lo que fue impactado en su parte posterior por un bus de la empresa Turbus.

04/02/2026

“Solo para entendidos”: La frase de Skar Labra que incomodó a Vasco y le costó una dura evaluación

La bailarina quedó complicada tras un comentario que hizo en relación a la innovadora propuesta escénica que presentó, la que no fue bien entendida por parte del jurado.

04/02/2026

Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón. 

03/02/2026