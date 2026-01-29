“Aquí estamos”: Emilia Dides aclaró polémica publicación en redes sociales en medio de su embarazo - Chilevisión

Sus seguidores pensaron que la ex Miss Chile había dado a luz a su primera hija.

Este jueves, Emilia Dides encendió las alarmas y tuvo que aclarar una polémica publicación que realizó en redes sociales, dado que sus seguidores pensaron que había dado a luz.

La ex Miss Chile está embarazada de su primera hija, fruto de la relación con el deportista Sammis Reyes, y en las últimas semanas reveló que estuvo internada en una clínica por aumento en las contracciones, lo que hizo suponer que habría tenido un parto prematuro.

¿Qué pasó con Emilia Dides?

Emilia Dides se había mantenido inactiva en redes sociales; sin embargo, en horas de esta tarde publicó un texto en Instagram donde aparecía la letra F acompañada de un corazón blanco.

En paralelo, Sammis Reyes tampoco había publicado contenido en su cuenta de Instagram, lo que hizo pensar a los internautas que la modelo había dado a luz.

Así fue como horas después, Dides tuvo que aclarar los hechos y se fotografió mostrando su estómago: "Aquí estamos. Gracias por su preocupación, cariño y respeto", dejando en claro que aún está gestando.

La preocupación de sus seguidores se debía a que el pasado miércoles por la noche, la modelo publicó un video en TikTok con la descripción : "Dale, princesa, una semanita más", puesto que en esa fecha su bebé tendría 37 semanas de gestación y estaría médicamente apta para nacer.

Finalmente, tras el revuelo, Sammis Reyes también reactivó su contenido en redes sociales.

Revisa las publicaciones de Instagram: