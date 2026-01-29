 “Aquí estamos”: Emilia Dides aclaró polémica publicación en redes sociales en medio de su embarazo - Chilevisión
Minuto a minuto
Motivo familiar y condiciones carcelarias: Las razones de Martín de los Santos para pedir su “extradición urgente” La defensa de Ángela Vivanco enfrenta a Fiscalía: Este viernes se conocerá su medida cautelar A casi 500 días, familia sigue esperando respuestas: Lenta investigación en muerte de trabajador en La Moneda Reportan accidente aéreo en Curacaví: Avioneta se estrelló a solo metros de una casa Hasta 10mm y con patrones blancos: Así puedes identificar al Aedes aegypti, mosquito hallado en el Aeropuerto
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/01/2026 21:18

“Aquí estamos”: Emilia Dides aclaró polémica publicación en redes sociales en medio de su embarazo

Sus seguidores pensaron que la ex Miss Chile había dado a luz a su primera hija.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Emilia Dides encendió las alarmas y tuvo que aclarar una polémica publicación que realizó en redes sociales, dado que sus seguidores pensaron que había dado a luz.

La ex Miss Chile está embarazada de su primera hija, fruto de la relación con el deportista Sammis Reyes, y en las últimas semanas reveló que estuvo internada en una clínica por aumento en las contracciones, lo que hizo suponer que habría tenido un parto prematuro.

¿Qué pasó con Emilia Dides?

Emilia Dides se había mantenido inactiva en redes sociales; sin embargo, en horas de esta tarde publicó un texto en Instagram donde aparecía la letra F acompañada de un corazón blanco.

En paralelo, Sammis Reyes tampoco había publicado contenido en su cuenta de Instagram, lo que hizo pensar a los internautas que la modelo había dado a luz.

Así fue como horas después, Dides tuvo que aclarar los hechos y se fotografió mostrando su estómago: "Aquí estamos. Gracias por su preocupación, cariño y respeto", dejando en claro que aún está gestando.

La preocupación de sus seguidores se debía a que el pasado miércoles por la noche, la modelo publicó un video en TikTok con la descripción : "Dale, princesa, una semanita más", puesto que en esa fecha su bebé tendría 37 semanas de gestación y estaría médicamente apta para nacer. 

Finalmente, tras el revuelo, Sammis Reyes también reactivó su contenido en redes sociales.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ayuda al bolsillo: Estos son los tres aportes económicos que cesantes pueden recibir en febrero 2026

Lo último

Lo más visto

Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika

Además de reforzar el protocolo de vigilancia e intensificar los controles, se entregaron recomendaciones a la población.

29/01/2026

Nuevos hallazgos en casa de Julia Chuñil: Encuentran cerámica irregular y habría evidencia biológica en bodega

En estos momentos policías y Fiscalía trabajan en la vivienda y bodegas de la casa, tras un año desaparecida y donde hay cuatro imputados, tres de ellos hijos de la adulta mayor.

29/01/2026

Por tormentas eléctricas: 10 comunas de la Región Metropolitana están bajo Alerta Temprana Preventiva

De acuerdo al organismo, el fenómeno comenzará el sábado 31 de enero y finalizará el mismo día.

29/01/2026

Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de la región Metropolitana

Las interrupciones serán por trabajos programados en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este viernes 30 de enero.

29/01/2026