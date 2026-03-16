Incluye la RM: DMC emite avisos y alerta por tormenta eléctrica y fuertes precipitaciones en varias regiones - Chilevisión

La Dirección Meteorológica de Chile informó de la posibilidad de tormentas eléctricas desde la región Metropolitana a Aysén.

La Dirección Meteorológica de Chile anunció nuevos avisos para varias regiones del país, donde además se encuentra vigente una alerta.

Esta es por precipitaciones que irán de moderadas a fuertes con isoterma cero alta. La entidad indicó que este sistema frontal que afecta a Maule, Ñuble y Biobío comenzó en la madrugada del domingo 15 de marzo y se extenderá hasta la noche del lunes 16.

Avisos por tormentas eléctricas

La Dirección Meteorológica también emitió avisos por tormentas eléctricas para gran parte de la zona central y sur del territorio nacional.

Probables tormentas eléctricas para RM, O'Higgins y Maule

Durante toda la jornada del lunes 16 de marzo en:

Metropolitana (cordillera costa)

O'Higgins (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera)

Maule (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera)

Probables tormentas eléctricas desde Ñuble a Aysén

Durante la jornada del lunes 16 de marzo en: