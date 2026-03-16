 Incluye la RM: DMC emite avisos y alerta por tormenta eléctrica y fuertes precipitaciones en varias regiones - Chilevisión
Minuto a minuto
Fatal accidente en Pirque: Un trabajador murió y otro resultó herido tras caer a una cuba de vino Exclusivo | ¿Por qué Nicolás Zepeda compró fósforos y líquido combustible antes de ver a Narumi? Esto dijo su padre Video | Así es la zanja que se construye en el paso fronterizo de Chacalluta “No me acuerdo”: Revelan testimonio de Rodrigo Rojas Vade tras ser interrogado por la PDI Quiénes son las 2 extrabajadoras de La Moneda que integran el nuevo equipo de Gabriel Boric
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/03/2026 19:15

Incluye la RM: DMC emite avisos y alerta por tormenta eléctrica y fuertes precipitaciones en varias regiones

La Dirección Meteorológica de Chile informó de la posibilidad de tormentas eléctricas desde la región Metropolitana a Aysén.

La Dirección Meteorológica de Chile anunció nuevos avisos para varias regiones del país, donde además se encuentra vigente una alerta. 

Esta es por precipitaciones que irán de moderadas a fuertes con isoterma cero alta. La entidad indicó que este sistema frontal que afecta a Maule, Ñuble y Biobío comenzó en la madrugada del domingo 15 de marzo y se extenderá hasta la noche del lunes 16. 

Avisos por tormentas eléctricas

La Dirección Meteorológica también emitió avisos por tormentas eléctricas para gran parte de la zona central y sur del territorio nacional. 

Probables tormentas eléctricas para RM, O'Higgins y Maule

Durante toda la jornada del lunes 16 de marzo en: 

  • Metropolitana (cordillera costa)
  • O'Higgins (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera)
  • Maule (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera)

Probables tormentas eléctricas desde Ñuble a Aysén

Durante la jornada del lunes 16 de marzo en:

  • Ñuble (litoral, cordillera costa y valle)
  • Biobío (litoral, cordillera costa y valle)
  • La Araucanía (litoral y valle)
  • Los Ríos (litoral y valle)
  • Los Lagos (litoral, cordillera costa, valle, Chiloé y litoral interior)
  • Aysén (insular norte y litoral interior norte)

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Invierno 2026: Revisa con tu RUT si puedes obtener los $81.257

Lo último

Lo más visto

Exclusivo | ¿Por qué Nicolás Zepeda compró fósforos y líquido combustible antes de ver a Narumi? Esto dijo su padre

Este martes comenzará el tercer juicio contra Nicolás Zepeda, chileno acusado de la muerte y desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki.

16/03/2026

Es actriz y tiene 27 años: Captan a Jean Philippe Cretton con su nueva pareja en conocido festival de música

Además de ser actriz, la mujer es artista y trabaja pinturas al óleo, resina y artesanía con piedras.

16/03/2026

Incluye la RM: DMC emite avisos y alerta por tormenta eléctrica y fuertes precipitaciones en varias regiones

La Dirección Meteorológica de Chile informó de la posibilidad de tormentas eléctricas desde la región Metropolitana a Aysén.

16/03/2026

Anuncian corte de luz en 11 comunas de la región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

16/03/2026