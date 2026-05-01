01/ 05/ 2026 22:29

Operativo “Tren del Sur”: Detienen a 18 sujetos por secuestros extorsivos, tráfico de drogas y armas

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de 18 sujetos investigados por pertenecer a una banda criminal ligada al Tren de Aragua, dedicada a secuestros extorsivos, tráfico de drogas y armas en diversas regiones de nuestro país. El operativo denominado “Tren del Sur” consistió en múltiples allanamientos en el Biobío y la RM. La investigación también se enmarca en los posibles vinculos de esta organización con el secuestro del empresario ferretero recientemente liberado.