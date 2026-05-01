“Fue un error”: Ignacia Michelson expone consecuencias crónicas tras cirugía estética y hace especial llamado

La ex chica reality hizo un mea culpa sobre sus operaciones estéticas y las consecuencias que le han traído a su vida.

Hace algunos días Ignacia Michelson se coronó como Miss Universo Santiago, instancia que ha aprovechado para mostrar una faceta diferente en sus redes sociales, mostrándose más reflexiva sobre algunos aspectos de su vida.

Bajo este contexto, la DJ usó su Instagram para poner en la palestra el tema de las intervenciones estéticas, contando desde la experiencia, el lado negativo de las cirugías plásticas.

Michelson hace un llamado a tomar precauciones antes de operarse

“Hace ocho años tomé una decisión desde la desinformación. Me puse biopolímeros sin saber realmente qué eran ni los riesgos que implicaban. En ese momento confié en lo que me dijeron, y hoy puedo decir con certeza que fue un error que ha tenido consecuencias en mi vida“, partió contando la ex Acapulco Shore.





En este sentido, explicó las consecuencias de los biopolímeros: “Con el tiempo pueden causar inflamación, dolor, deformaciones y muchos otros problemas de salud. Lo más difícil es que, aunque existen cirugías para retirarlos, no siempre se pueden eliminar completamente (…) las consecuencias pueden acompañarte para siempre“.

Más allá de contar su experiencia, Michelson sostuvo que en parte fue su culpa realizarse este tipo de tratamientos. “Yo fui engañada, pero también me faltó informarme más. Por eso hoy hablo, no desde el miedo, sino desde la experiencia. Para que otras personas no pasen por lo mismo“, agregó.

“Si estás pensando en hacerte un procedimiento estético, infórmate bien. Verifica que el profesional esté certificado, que los productos sean aprobados y seguros, y no te dejes llevar solo por precios bajos o promesas rápidas“, aconsejó la Miss Universo Santiago.

A modo de cierre, la modelo enfatizó: “Tu salud no es un juego. Tu cuerpo merece cuidado, respeto y decisiones informadas. Ojalá mi experiencia sirva para que alguien más lo piense dos veces y elija mejor”.