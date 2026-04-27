“Sé que he cometido errores”: Ignacia Michelson se coronó como Miss Universo Santiago 2026

En junio, las candidatas llegarán a la final del certamen donde se decidirá quién será la sucesora de Inna Moll para representar a la Chile en el Miss Universo 2026.

Este domingo, Ignacia Michelson se coronó como la nueva Miss Universo Santiago 2026 de cara a la final del Miss Universo Chile.

La influencer es la sucesora de Antonia Casanova, lo que significa que clasificó para la final del certamen en junio de este año, donde se conocerá a la candidata que representará al país en el Miss Universo 2026.





La emoción de Ignacia Michelson

Ignacia se mostró visiblemente emocionada tras ganar el certamen y señaló: “Sé que no soy el perfil esperado, pero quiero decirle a todas las mujeres que yo sé que he cometido errores”.

En esa misma línea, agregó: “Tengo un pasado que muchas veces me ha condenado, pero que, a pesar de todo, nosotras podemos reconstruirnos; cada vez que nosotras queramos”.

“Podemos partir de cero siempre, porque en la vida solo fue un episodio y no el capítulo completo”, indicó Michelson.

Entre aplausos del público, la exchica reality comentó: “Quiero que las mujeres salgan de su zona de confort, que se atrevan, porque si yo pude, ustedes también pueden hacerlo”.

Ignacia compitió con otras 39 mujeres durante meses en los que preparó su oratoria y caminata, entre otros aspectos.

Ahora pasará a la final nacional del certamen y quien gane en dicha instancia se convertirá en la sucesora de Inna Moll para representar a Chile en el Miss Universo 2026.

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