Mara Sedini acusa bullying y apunta a una “izquierda agresiva” tras críticas: “Tienen como objetivo denigrar”

La vocera de gobierno también se refirió a la reciente encuesta Plaza Pública Cadem, que la sitúa como la ministra peor evaluada del gobierno de José Antonio Kast.

La ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, brindó una entrevista donde abordó las reiteradas criticas que ha recibido durante el mes y medio que ha ejercido el cargo.

En conversación con Ex-Ante, Sedini afirmó que ha existido machismo en las críticas: “Me llama la atención la agresividad y la fijación en cómo las ministras se peinan, se visten, se maquillan, si están gordas, si están flacas… Son observaciones que no se las harían a un hombre”.

Además, hizo referencia a los ataques que también ha recibido Trinidad Steinert y lo sucedido en Valdivia con Ximena Lincolao.

“Ese bullying o esas agresiones que tienen como objetivo denigrar, están articuladas desde una izquierda muy agresiva que busca destruir la imagen de una persona, dañarla personalmente, para bajarla de la agenda política… Cuando a la izquierda le faltan argumentos, recurre al bullying desde la banalidad. Ahora, menos mal que tengo cuero de chancho”, indicó.

La ministra también manifestó que es una de las figuras más expuestas por el rol que tiene, pero a pesar de ello, las críticas personales no la desvían de su foco.





Sedini responde al ser la ministra peor evaluada

Tras los resultados de una nueva encuesta Plaza Pública Cadem, se dio a conocer que Mara Sedini tuvo una importante caída y es considerada por la ciudadanía como la peor ministra.

Sobre esto y en el marco del aniversario de Carabineros, la secretaria de Estado afirmó que “Las encuestas son fotos del momento, a nosotros no nos mueven las encuestas, sino que el accionar por la ciudadanía”.

“Lo importante es que estoy dispuesta a trabajar por mi país. El mandato del Presidente José Antonio Kast es claro y estamos trabajando en pos de todos los chilenos, más allá de las encuestas”, señaló Sedini.