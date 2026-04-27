Cadem: Mara Sedini y Trinidad Steinert son las ministras peor evaluadas del Gobierno

La vocera de gobierno y la exfiscal obtuvieron la mayor desaprobación de la ciudadanía. Conoce acá la evaluación de los otros secretarios de Estado.

En la última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, los encuestados evaluaron la gestión de los ministros del gobierno del presidente José Antonio Kast.

Con un 69%, la secretaria de Estado con mayor desaprobación fue Mara Sedini. La vocera tan solo obtuvo un 24% de aprobación tras las distintas críticas que ha enfrentado por el manejo de su labor.

A ella le sigue la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien también se ha visto envuelta en polémicas como su inasistencia a una sesión clave del Senado.

La exfiscal fue evaluada con un 36% de aprobación y un 56% de desaprobación. Sin embargo, otros tres ministros obtuvieron porcentajes similares.

Natalia Ducó (Ministerio de Deportes): 36% y 50%

Judith Marin (Ministerio de la Mujer): 38% y 48%

Jorge Quiroz (Ministro de Hacienda): 39% y 52%





Evaluación de gestión del presidente José Antonio Kast

En la última encuesta de Cadem, se les consultó a los ciudadanos por su apreciación de la forma en que ha conducido su gobierno José Antonio Kast.

Su aprobación tanto como su desaprobación no han tenido variaciones significativas en las últimas semanas. Esta vez, un 41% de los encuestados apoyó la gestión del Presidente de la República, pero un 53% no.