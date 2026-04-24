“Con eso no se juega”: La crítica de Matthei al ministro Quiroz por propuesta de recortes en Educación

A través de redes sociales, la excandidata presidencial reaccionó a las recomendaciones de Hacienda a las distintas carteras, entre al Ministerio de Educación.

Evelyn Matthei se sumó a las críticas por los oficios enviados desde el Ministerio de Hacienda en el marco de la Ley de Presupuestos 2027.

A través de su cuenta de X, la excandidata presidencial reaccionó a las recomendaciones de Hacienda a las distintas carteras, entre ellas Educación, donde incluso se propone un eventual recorte en programas de alimentación escolar.

“En los anexos, la Dipres propone como ‘recomendación’ descontinuar el programa de alimentación. Ministro, instruya a su equipo porque nos pone a todos nerviosos“, afirmó Matthei.

Asimismo, la exalcaldesa de Providencia sostuvo que “para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día. Con eso no se juega”.

En los anexos, la Dipres propone como “recomendación” descontinuar el programa de alimentación. Ministro, instruya a su equipo porque nos pone a todos nerviosos. Para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día. Con eso no se juega. pic.twitter.com/RoAguzMBRw — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) April 24, 2026

Ministro Quiroz responde a críticas por oficios

A través de un comunicado, el Ministerio de Hacienda explicó que estos oficios “corresponden a una etapa inicial y habitual del ciclo presupuestario, en la que se entregan lineamientos técnicos y antecedentes para la elaboración de propuestas por parte de cada ministerio”.

En esa misma línea, el ministro Quiroz precisó que “la comunicación enviada corresponde a un oficio, no a un decreto. El oficio es parte de la formulación del presupuesto de mediano plazo. Contiene orientaciones programáticas, pero no es un decreto de reducción; corresponde a una orientación para contención y evaluación del gasto”.





Además, indicaron que “estos oficios incorporan información proveniente del sistema de monitoreo y evaluación del gasto público, desarrollado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), con el objetivo de apoyar el análisis técnico de los programas existentes”.

“Las políticas públicas vigentes no están en discusión. Lo que se evalúa es la forma en que estas se ejecutan, para asegurar que los recursos se utilicen con mayor eficiencia y eficacia”, indicó Quiroz, afirmando que no habrá “ningún tipo de recorte alimentario”.