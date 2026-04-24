Metro extenderá horario por Maratón de Santiago 2026: Consulta a qué estaciones afecta

Este domingo se celebra la corrida más grande de Chile y el servicio de transporte público tendrá ajustes en beneficio de sus miles de asistentes.

Metro de Santiago anunció cambios en el horario habitual de su servicio, a raíz de la Maratón de Santiago 2026. El evento se realizará el próximo domingo 26 de abril a partir de las 7:40.

Serán cuatro líneas las que recibirán más temprano a los miles de asistentes a la corrida “para que llegues más rápido, cómodo y seguro. Descansado, a tiempo y sin complicaciones”.

¿A qué hora abrirá el metro el domingo por la Maratón de Santiago?

El Metro comunicó que adelantará el horario de su funcionamiento el domingo en 90 minutos, es decir de las 7:30 a las 6:30, debido a la Maratón de Santiago 2026.





¿Qué estaciones de Metro se verán afectadas por Maratón de Santiago?

Todas las estaciones de la Línea 1, Línea 2, Línea 3 y Línea 5 abrirán sus puertas a los corredores con anticipación.

La meta y partida es en La Moneda, por lo que es recomendado usar también las estaciones cercanas: Los Héroes, Universidad de Chile o Santa Lucía.

Línea 1:

San Pablo (Combinación L5)

Neptuno

Pajaritos

Las Rejas

Ecuador

San Alberto Hurtado

Universidad de Santiago

Estación Central

Unión Latinoamericana

República

Los Héroes (Combinación L2)

La Moneda

Universidad de Chile (Combinación L3)

Santa Lucía

Universidad Católica

Baquedano (Combinación L5)

Salvador

Manuel Montt

Pedro de Valdivia

Los Leones (Combinación L6)

Tobalaba (Combinación L4)

El Golf

Alcántara

Escuela Militar

Manquehue

Hernando de Magallanes

Los Dominicos

Línea 2:

Vespucio Norte

Zapadores

Dorsal

Einstein

Cementerios

Cerro Blanco

Patronato

Puente Cal y Canto (Combinación Línea 3)

Santa Ana (Combinación Línea 5)

Los Héroes (Combinación Línea 1)

Toesca

Parque O’Higgins

Rondizzoni

Franklin (Combinación Línea 6)

El Llano

San Miguel

Lo Vial

Departamental

Ciudad del Niño

Lo Ovalle

El Parrón

La Cisterna (Combinación Línea 4A)

El Bosque

Observatorio

Copa Lo Martínez

Hospital El Pino

Línea 3:

Plaza Quilicura

Lo Cruzat

Ferrocarril

Los Libertadores

Cardenal Caro

Vivaceta

Conchalí

Plaza Chacabuco

Hospitales

Puente Cal y Canto (Combinación Línea 2)

Plaza de Armas (Combinación Línea 5)

Universidad de Chile (Combinación Línea 1)

Parque Almagro

Matta

Irarrázaval (Combinación Línea 5)

Monseñor Eyzaguirre

Ñuñoa (Combinación Línea 6)

Chile España

Villa Frei

Plaza Egaña (Combinación Línea 4)

Fernando Castillo Velasco

Línea 5:

Plaza de Maipú

Santiago Bueras

Del Sol

Monte Tabor

Las Parcelas

Laguna Sur

Barrancas

Pudahuel

San Pablo (Combinación Línea 1)

Lo Prado

Blanqueado

Gruta de Lourdes

Quinta Normal

Cumming

Santa Ana (Combinación Línea 2)

Plaza de Armas (Combinación Línea 3)

Bellas Artes

Baquedano (Combinación Línea 1)

Parque Bustamante

Santa Isabel

Irarrázaval (Combinación Línea 3)

Ñuble (Combinación Línea 6)

Rodrigo de Araya

Carlos Valdovinos

Camino Agrícola

San Joaquín

Pedrero

Mirador

Bellavista de La Florida

Vicente Valdés (Combinación Línea 4)