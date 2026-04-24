Metro extenderá horario por Maratón de Santiago 2026: Consulta a qué estaciones afecta
Este domingo se celebra la corrida más grande de Chile y el servicio de transporte público tendrá ajustes en beneficio de sus miles de asistentes.
Metro de Santiago anunció cambios en el horario habitual de su servicio, a raíz de la Maratón de Santiago 2026. El evento se realizará el próximo domingo 26 de abril a partir de las 7:40.
Serán cuatro líneas las que recibirán más temprano a los miles de asistentes a la corrida “para que llegues más rápido, cómodo y seguro. Descansado, a tiempo y sin complicaciones”.
¿A qué hora abrirá el metro el domingo por la Maratón de Santiago?
El Metro comunicó que adelantará el horario de su funcionamiento el domingo en 90 minutos, es decir de las 7:30 a las 6:30, debido a la Maratón de Santiago 2026.
¿Qué estaciones de Metro se verán afectadas por Maratón de Santiago?
Todas las estaciones de la Línea 1, Línea 2, Línea 3 y Línea 5 abrirán sus puertas a los corredores con anticipación.
La meta y partida es en La Moneda, por lo que es recomendado usar también las estaciones cercanas: Los Héroes, Universidad de Chile o Santa Lucía.
Línea 1:
- San Pablo (Combinación L5)
- Neptuno
- Pajaritos
- Las Rejas
- Ecuador
- San Alberto Hurtado
- Universidad de Santiago
- Estación Central
- Unión Latinoamericana
- República
- Los Héroes (Combinación L2)
- La Moneda
- Universidad de Chile (Combinación L3)
- Santa Lucía
- Universidad Católica
- Baquedano (Combinación L5)
- Salvador
- Manuel Montt
- Pedro de Valdivia
- Los Leones (Combinación L6)
- Tobalaba (Combinación L4)
- El Golf
- Alcántara
- Escuela Militar
- Manquehue
- Hernando de Magallanes
- Los Dominicos
Línea 2:
- Vespucio Norte
- Zapadores
- Dorsal
- Einstein
- Cementerios
- Cerro Blanco
- Patronato
- Puente Cal y Canto (Combinación Línea 3)
- Santa Ana (Combinación Línea 5)
- Los Héroes (Combinación Línea 1)
- Toesca
- Parque O’Higgins
- Rondizzoni
- Franklin (Combinación Línea 6)
- El Llano
- San Miguel
- Lo Vial
- Departamental
- Ciudad del Niño
- Lo Ovalle
- El Parrón
- La Cisterna (Combinación Línea 4A)
- El Bosque
- Observatorio
- Copa Lo Martínez
- Hospital El Pino
Línea 3:
- Plaza Quilicura
- Lo Cruzat
- Ferrocarril
- Los Libertadores
- Cardenal Caro
- Vivaceta
- Conchalí
- Plaza Chacabuco
- Hospitales
- Puente Cal y Canto (Combinación Línea 2)
- Plaza de Armas (Combinación Línea 5)
- Universidad de Chile (Combinación Línea 1)
- Parque Almagro
- Matta
- Irarrázaval (Combinación Línea 5)
- Monseñor Eyzaguirre
- Ñuñoa (Combinación Línea 6)
- Chile España
- Villa Frei
- Plaza Egaña (Combinación Línea 4)
- Fernando Castillo Velasco
Línea 5:
- Plaza de Maipú
- Santiago Bueras
- Del Sol
- Monte Tabor
- Las Parcelas
- Laguna Sur
- Barrancas
- Pudahuel
- San Pablo (Combinación Línea 1)
- Lo Prado
- Blanqueado
- Gruta de Lourdes
- Quinta Normal
- Cumming
- Santa Ana (Combinación Línea 2)
- Plaza de Armas (Combinación Línea 3)
- Bellas Artes
- Baquedano (Combinación Línea 1)
- Parque Bustamante
- Santa Isabel
- Irarrázaval (Combinación Línea 3)
- Ñuble (Combinación Línea 6)
- Rodrigo de Araya
- Carlos Valdovinos
- Camino Agrícola
- San Joaquín
- Pedrero
- Mirador
- Bellavista de La Florida
- Vicente Valdés (Combinación Línea 4)
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