Nuevo caso de extorsión: Víctima mostró en vivo mensaje donde le exigían $10 millones

Una mujer salió llorando desde un local en Estación Central mientras un periodista de CHV Noticias investigaba un caso de extorsión. Fue para denunciar que recibió un mensaje con amenazas.

Una mujer en Estación Central denunció haber recibido un mensaje extorsivo por WhatsApp en el que desconocidos le exigieron pagar 10 millones de pesos a cambio de “poder trabajar tranquilos”, según se lee en el texto.

Se trata de una locataria que posee un negocio ubicado en Avenida 5 de Abril y que advirtió en vivo la situación a un periodista de CHV Noticias.

El reportero se encontraba, precisamente, indagando en un caso de extorsión que fue registrado en la misma zona. Fue en ese momento que la víctima salió llorando desde su local para dar a conocer la amenaza.

“Te escribo de parte de la organización que está de moda por todos lados en secuestros, sicariatos y extorsiones. Acá todo negocio, así sea chico o grande, nos colabora para que puedan trabajar”, comienza la extorsión.





“Esta vez te tocó a ti”, continúa, “que nos colabores con la suma de 10 millones para que puedan trabajar tranquilamente en tu local, si no atentaremos contra la vida de cualquiera de tus personajes”.

Una vez recibido el mensaje, los locatarios llamaron a Carabineros para presentar la respectiva denuncia. Según dijeron vecinos, se trata de una problemática cada vez más recurrente, sobre todo en el sector de Barrio Meiggs.

Apareció mujer secuestrada en Estación Central

Fue en horas de este viernes cuando se confirmó la aparición de la mujer que fue secuestrada en Estación Central la noche del miércoles en el mismo sector comercial donde ocurrieron los hechos señalados.

Desde la Fiscalía ECOH de la región Metropolitana detallaron que la afectada se encuentra en buenas condiciones y que fue encontrada en una vivienda en la comuna de Cerro Navia.

También se dio a conocer que hay cuatro personas detenidas, siendo dos de nacionalidad chilena y dos venezolanos, quienes serán formalizados durante la jornada del viernes.