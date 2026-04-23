AHORA | Aparece mujer que fue secuestrada fuera de su casa en Estación Central: Esto es lo que se sabe

La mujer había sido secuestrada la noche del miércoles cuando intentaba ingresar a su casa, momento en que fue interceptada por tres sujetos.

En horas de la tarde de este jueves, se confirmó que apareció la mujer que fue secuestrada en Estación Central la noche del miércoles.

De manera preliminar se informó que la víctima fue traslada hasta BIPE antisecuestro en la comuna de Ñuñoa.

La mujer de nacionalidad peruana fue secuestrada cuando llegaba a su vivienda, en la intersección de las calles Jotabeche con 5 de abril.

En ese momento, según un registro que dio a conocer CHV Noticias se aprecia cuando un grupo de antisociales se acerca a la pareja que iba a bordo de una motocicleta.

Tras intimidarlos portando armas de fuego, tomaron a la fuerza a la mujer y la subieron a un vehículo para posteriormente darse a la fuga.

En desarrollo…