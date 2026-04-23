“Diva del Pop”: Dani Ride inauguró nueva era con estreno del sencillo Tan Inocentes

El nuevo sencillo del artista chileno propone un relato cargado de nostalgia y emoción, centrado en el momento posterior a una ruptura amorosa.

Dani Ride dio inicio oficial a una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de Tan Inocentes, el primer adelanto de su cuarto disco de estudio, Diva del Pop, cuyo estreno está previsto para fines de mayo.

La canción recoge una fuerte influencia del euro-pop, con guiños a referentes como Mónica Naranjo, Camela, Cascada y Safri Duo.

En ese marco, el single propone un relato cargado de nostalgia y emoción, centrado en el momento posterior a una ruptura amorosa, cuando la rabia se desvanece y emergen la tristeza y los recuerdos.





La era “diva del pop” de Dani Ride

Según explicó el propio artista, el sencillo nació a partir de una melodía que llevaba meses desarrollando y que, en un inicio, no formaría parte del álbum.

Sin embargo, tras una revisión del tracklist, rescató antiguos escritos personales y, junto a su productor Cocó con Tilde, logró dar forma a una composición que terminó siendo clave dentro del proyecto.

“Quiero que la gente se permita sentir. Habitar la oscuridad de una pérdida sin culpa, entender que es parte del proceso”, comentó el exparticipante de Top Chef VIP sobre el sentido de la canción. “Después queda recordar lo inocentes que fuimos, y que aunque algo de eso se pierda, también es lindo haberlo tenido”, agregó.

El título del single también evolucionó durante el proceso creativo. Originalmente llamado “Tan Juveniles”, el tema encontró su identidad definitiva en la frase “Tan Inocentes”, reflejando la fragilidad de los primeros amores y la huella que dejan tras su fin.

En lo audiovisual, el lanzamiento se complementa con un videoclip dirigido por José Angel y con dirección de fotografía de Sole Gatica, grabado en Valparaíso.

El registro apuesta por un formato vertical, replicando la forma en que el artista vivió su proceso personal: revisitando recuerdos a través de su teléfono.

Con este estreno, el artista no solo presenta un nuevo single, sino que también fija el tono emocional de Diva del Pop, un álbum que promete explorar la vulnerabilidad, la nostalgia y el dramatismo como ejes del pop contemporáneo.