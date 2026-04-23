Ley de 40 horas: Advierten principales errores y confusiones al aplicarla a trabajadoras de casa particular

La ley contempla una reducción en la jornadas de trabajo, pasando de tener 44 a 42 por semana, lo que implica cambios en los contratos, jornada y cálculo de remuneraciones para las asesoras del hogar.

A partir de este domingo 26 de abril comenzará la implementación de una nueva reducción de la jornada de trabajo bajo la Ley de 40 horas laborales, cambio que también se aplica a las trabajadoras de casa particular.

Según estipula la ley, ahora las jornadas pasarán de tener 44 a 42 horas de trabajo por semana, lo que aplica a empleos con contrato regido por el Código del Trabajo.

En el caso de las asesoras de hogar y quienes son parte del rubro de cuidados domiciliarios, esto implica ajustes en contratos, jornadas y formas de cálculo de remuneraciones.





“Muchas personas creen que esto es solo trabajar menos horas, pero en la práctica implica revisar cómo está estructurada toda la relación laboral”, detalló Catalina Kawas, fundadora de Domestikco.

Errores en la reducción de horas

Según señaló la experta, se han observado errores comunes al momento de la implementación de la Ley de 40 horas para las trabajadoras de casa particular.

Estos tienen relación con la incorrecta redistribución de la jornada, la falta de actualización de contratos y la creencia de que la reducción de horas permite disminuir el sueldo.

“La reducción de la jornada no implica una reducción de sueldo. Ese es uno de los mitos más peligrosos hoy”, destacó Catalina Kawas.

Por otra parte, el ajuste también implica modificar la forma en la que se distribuyen las horas trabajadas dentro de la semana, lo que requiere acuerdos entre empleador y trabajadora,