23/ 04/ 2026 23:04

Quién es Jorge Vera, el empresario ferretero de San Miguel que fue secuestrado

Han sido dos las denuncias por secuestro en 24 horas. Primero fue la del empresario Jorge Vera, cuyos captores enviaron una prueba de vida que motivó una polémica declaración del delegado presidencial Germán Codina, quien afirmó que la víctima “estaba en buenas condiciones”, aún cuando no se tiene conocimiento que fuese liberado. Este jueves cambió el discurso y dijo que sólo Fiscalía o la policía podían entregar algún tipo de información.