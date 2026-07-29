“Me da vergüenza”: Princesa Alba irrumpió en show de Rosalía y confesó aventura con jugador de Colo Colo

La cantante nacional fue la última invitada al tradicional “confesionario” del Lux Tour, espacio donde la artista española conversa con figuras locales y las anima a revelar alguna historia inédita.

Uno de los momentos más comentados del último concierto de Rosalía en Chile tuvo como protagonista a Princesa Alba. La cantante nacional fue invitada al tradicional “confesionario” del Lux Tour, espacio donde la artista española conversa con figuras locales y las anima a revelar alguna historia inédita.

Fue así como Trinidad Riveros, nombre real de la intérprete, compartió una divertida anécdota ocurrida durante su soltería, poco tiempo después de terminar una relación que describió como “muy larga, muy tormentosa, tóxica y muy pública”.

Rosalía sube al confesionario de LUX Tour a Princesa Alba en su última fecha en Chile 🖤 pic.twitter.com/jDUFul3KjK — digital angel (@digitalangelbb) July 30, 2026

La noche en que eligió entre un cantante y un futbolista

Según relató, todo comenzó cuando salió con amigos y se dio cuenta de que había olvidado las llaves de su departamento. “Voy a aprovechar este momento. Es una señal divina de que me tengo que pelar”, recordó entre risas.

Ante la imposibilidad de entrar a su casa y sin querer recurrir a su expareja, decidió reservar una habitación de hotel. En ese contexto, reveló que tenía conversaciones con dos pretendientes.





“Habían dos que los tenía ahí bien mirados. Uno… esto no lo he dicho nunca”, adelantó. Luego, explicó que se trataba de un cantante y un futbolista de Colo Colo, club del que es reconocida hincha.

La artista admitió que envió exactamente el mismo mensaje a ambos para ver quién respondía primero. Finalmente, fue el jugador quien reaccionó antes. “Le voy a mandar el mismo mensaje a los dos y esperar quién responde primero”, recordó, desatando carcajadas en Rosalía.

“Se quedó con la peluca”

La historia no terminó ahí. Según relató, cuando el futbolista llegó al hotel, lo hizo completamente cubierto para evitar ser reconocido, generando sospechas en recepción.

“Me llaman de la recepción y me dicen: ‘Señorita, hay un hombre encapuchado que no se quiere identificar (…) no lo podemos dejar pasar porque puede ser un ladrón’”, recordó entre carcajadas.

Sin embargo, lo más insólito ocurrió después. Princesa Alba contó que utiliza extensiones y pelucas como parte de su imagen artística, algo que sorprendió completamente al deportista. “De repente, el hue… se quedó con la peluca”, reveló.

La situación derivó en una incómoda conversación cuando él le preguntó por qué usaba cabello postizo. “Me dice: ‘¿Por qué estás con peluca? ¿Tenías una enfermedad?’”, relató.

Pese a que aseguró que la cita terminó bien, reconoció que la experiencia le dejó una lección. “Me da mucha vergüenza salir con futbolistas y desde ahí nunca más un futbolista en mi vida”, afirmó.

Rosalía, impactada por el relato de la cantante nacional, agradeció su carisma y envió un frontal mensaje con chilenismo. “El hue… no sabe ni siquiera lo que son unas extensiones (…) Está muy bien que los hue… se eduquen en ello”, dijo, desatando aplausos del público.