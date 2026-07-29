Investigan homicidio en Paine: Hombre fue encontrado baleado junto a camión con chatarra

Personal de la Fiscalía ECOH lidera la investigación tras el homicidio que quedó al descubierto esta tarde.

La tarde de este miércoles quedó al descubierto el crimen de un hombre en la comuna de Paine, en la región Metropolitano.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), quienes instruyeron las primeras diligencias a personal del OS9 y Labocar.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la víctima sería un hombre adulto, quien fue encontrado con impactos de bala a la altura del kilómetro 44, junto a la pasarela de Colonia del Paine, en la Ruta 5 Sur.

Según informó el Ministerio Público, su cuerpo fue encontrado cercano a un camión que también presentaba distintos impactos balísticos.

Entre las hipótesis que se investigan, se indaga si el hombre hallado muerto habría participado en un robo de fierro y chatarra, debido a que cerca del lugar existe una bodega dedicada a este tipo de material, parte del cual fue encontrado al interior del vehículo.