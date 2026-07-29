¿A qué hora lloverá en Santiago? Eduardo Sáez actualizó pronóstico del sistema frontal para esta semana

El nuevo sistema frontal dejará lluvias en los próximos días en la capital, aunque con montos menores a los estimados inicialmente. El sábado habría una pausa antes de la llegada de otro frente de precipitaciones.

Luego de las intensas precipitaciones que han afectado a distintas zonas del país durante las últimas semanas, un nuevo sistema frontal se aproxima a la zona central y centro-sur. Sin embargo, las proyecciones más recientes muestran una disminución en los montos esperados para Santiago.

Así lo explicó el meteorólogo Eduardo Sáez en CHV Noticias Central, donde señaló que para la región Metropolitana se esperan acumulados de entre 5 y 15 milímetros , cifras menores a las previstas en jornadas anteriores.

“Lo que me da el último cálculo para la región Metropolitana es entre 5 y 15 milímetros en el centro de Santiago”, indicó el especialista, precisando que las precipitaciones se concentrarán principalmente durante el viernes.

¿A qué hora comenzará a llover en Santiago?

Según detalló Sáez, el jueves no se esperan precipitaciones en la capital y la jornada incluso tendrá características más primaverales.

“Mañana está descartada la precipitación, mañana va a ser un día muy primaveral acá en general”, afirmó.

Respecto al inicio de las lluvias, explicó que estas comenzarían durante la madrugada del viernes de manera débil y se extenderían durante gran parte del día.

“El día viernes empezaría a llover desde temprano, muy suave”, sostuvo.





¿Dónde lloverá más en la región Metropolitana?

El meteorólogo advirtió que este evento presentará una distribución desigual de las precipitaciones, favoreciendo sectores cordilleranos y del poniente de la región.

“Llovería más hacia la costa y la cordillera que en el centro de Santiago”, explicó.

En ese sentido, señaló que comunas como Paine, Curacaví y San José de Maipo podrían registrar acumulados superiores a los observados en el centro de la capital. “Yo veo la mayor concentración de lluvia más que en el centro mismo de Santiago”, agregó.