Nuevo sistema frontal superará los 100 mm: Allison Göhler reveló las zonas donde más lloverá esta semana

Durante la emisión de CHV Noticias Central, la meteoróloga explicó que la mayor intensidad se concentrará en la zona centro-sur del país.

Cuando gran parte del país aún enfrenta las consecuencias del último temporal, un nuevo sistema frontal ya aparece en el horizonte. Así lo advirtió la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, quien informó que entre la noche del jueves y el viernes llegará un nuevo evento meteorológico acompañado de un río atmosférico categoría 2 a 3.

Durante la emisión de CHV Noticias Central, la especialista explicó que la mayor intensidad se concentrará en la zona centro-sur del país. “Podrían superar los 100 milímetros entre jueves y viernes” , señaló, apuntando principalmente a sectores del Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Preocupación por sectores “sobresaturados” por la lluvia

Göhler detalló que si bien este río atmosférico no alcanzará la intensidad del registrado el pasado 17 de julio, preocupa la acumulación de precipitaciones sobre terrenos que ya se encuentran saturados por las lluvias recientes.

“Sabemos que los suelos están sobresaturados con toda la precipitación que ya cayó, principalmente, en esas zonas“, indicó.

Asimismo, alertó que el sistema abarcará cerca de 12 regiones, desde Atacama hasta Los Lagos, con montos variables según cada zona.

En el norte, las precipitaciones serían menores, aunque igualmente relevantes debido a las condiciones del terreno. “En Atacama los totales estarían entre 5 y 10 milímetros, mientras que en la región de Coquimbo podrían llegar hasta 25 milímetros“, explicó.

La meteoróloga también advirtió que este frente podría ser solo el comienzo de una seguidilla de eventos. “Podríamos tener nuevamente varios días seguidos de lluvia desde la región del Biobío al sur”, sostuvo.

¿Cuánta lluvia caerá región por región?

Región de Atacama

Caldera: 3 mm

Huasco: 5 mm

Copiapó: 2 mm

Alto del Carmen: 9 mm

Vallenar: 6 mm

Región de Coquimbo

La Serena: 17 mm

Los Vilos: 18 mm

Vicuña: 21 mm

Combarbalá: 25 mm

Illapel: 11 mm

Región de Valparaíso

Petorca: 18 mm

Los Andes: 18 mm

Casa Blanca: 14 mm

Viña del Mar: 16 mm

San Antonio: 10 mm

Región Metropolitana

Santiago: 14 mm

Pudahuel: 16 mm

Talagante: 13 mm

Colina: 12 mm

Buin: 17 mm

Región de O’Higgins

Rancagua: 26 mm

San Fernando: 25 mm

Pichilemu: 38 mm

Coltauco: 18 mm

Litueche: 31 mm

Región del Maule

Talca: 40 mm

Constitución: 90 mm

Colbún: 44 mm

Linares: 51 mm

Cauquenes: 66 mm

Región de Ñuble

Cobquecura: 61 mm

San Carlos: 90 mm

Chillán: 87 mm

Coihueco: 97 mm

Bulnes: 75 mm

Región del Biobío

Concepción: 67 mm

Curanilahue: 97 mm

Los Ángeles: 80 mm

Antuco: 103 mm

Tirua: 68 mm

Región de La Araucanía

Victoria: 81 mm

Curacautín: 101 mm

Temuco: 48 mm

Puerto Saavedra: 44 mm

Pucón: 105 mm

Región de Los Ríos

Valdivia: 64 mm

Corral: 80 mm

Futrono: 57 mm

La Unión: 37 mm

Lago Ranco: 54 mm

Región de Los Lagos