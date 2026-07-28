“Ley del mono”: En qué consiste el proyecto que avanza en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados

El proyecto pretende flexibilizar trámites sobre las restricciones de plazo, tamaño y avalúo fiscal, con el fin de que más personas puedan acceder a la regularización de sus inmuebles.

La Comisión de Vivienda avanza en el debate en particular del proyecto que modifica “Ley del Mono”, que permite regularizar viviendas construidas o ampliadas sin contar con todos los permisos municipales mediante un procedimiento simplificado.

La iniciativa que se está discutiendo busca ampliar el acceso a este mecanismo para que más propietarios puedan regularizar la situación de sus inmuebles.

Entre los principales cambios, se extiende el plazo para acogerse al beneficio y se amplían los requisitos de las construcciones que podrán acceder al proceso.





En qué consiste el proyecto

El proyecto busca que familias que construyeron o ampliaron sus viviendas sin completar todos los trámites municipales puedan regularizar su situación legal .

Esto se haría facilitando el acceso a beneficios estatales, la venta de la propiedad, la obtención de créditos hipotecarios y otros trámites que requieren que el inmueble esté completamente regularizado.

En ese contexto, la comisión aprobó extender hasta el 31 de diciembre de 2029 la posibilidad de obtener de manera simultánea el permiso de edificación y la recepción definitiva.

Esta medida beneficiará a propietarios de viviendas construidas antes del 28 de noviembre de 2025 que no cuenten con recepción definitiva, ya sea total o parcial, y que estén ubicadas tanto en zonas urbanas como rurales.

El proyecto también propone aumentar de 1.000 a 2.000 UF el avalúo fiscal máximo permitido para acceder al régimen de regularización, requisito que deberá acreditarse mediante un certificado del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Además, eleva de 90 a 120 metros cuadrados la superficie máxima de las viviendas que podrán acogerse a este procedimiento.