Informático de 28 años: Quién es y cómo operaba el violador serial del Cajón del Maipo

Según indicó la Fiscalía, el detenido operaba “actuaba con un mismo patrón”, trasladando a sus víctimas en auto hasta el sector de Los Areneros, donde intimidaba y agredía física y sexualmente a mujeres.

La tarde de este martes, un hombre de 28 años quedó en prisión preventiva tras ser imputado por ataques sexuales en serie contra mujeres en el sector del Cajón del Maipo.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, el imputado habría repetido el mismo modus operandi para cometer una serie de hechos de abusos y violaciones.

En al menos dos ocasiones, habría contactado a las víctimas a través de una aplicación de citas antes de concretar un encuentro.





De acuerdo a lo expuesto por Fiscalía, tras recogerlas y trasladarlas hasta un sector de San José de Maipo, las agredía e intimidaba con una arma blanca para cometer los delitos.

¿Quién es el violador serial del Cajón del Maipo?

De acuerdo a los antecedentes que entregó la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía, que lleva a cabo la investigación, el violador serial del Cajón del Maipo sería un hombre de 28 años y de nacionalidad chilena.

El sujeto fue identificado como ingeniero informático de profesión y al momento de su detención no contaba con antecedentes policiales.

También se informó que el imputado vivía junto a su mamá y su hermana.

El fiscal Juan Cheuquiante de la Fiscalía Sur detalló que el sujeto, quien fue detenido en flagrancia, mantenía una “conducta que fue agravándose y en el último hecho es donde se materializa la detención de este sujeto”.

“La víctima no solamente había sido violada, sino que fue agredida en diferentes partes de su cuerpo con un arma . Con esto, obviamente, es una situación que el patrón de conducta de este sujeto iba in crescendo”, agregó.

El modus operandi que usaba el violador serial

Sobre el patrón de conducta con el que operaba el detenido, el fiscal indicó que “de acuerdo a la dinámica del hecho, era un sujeto que actuaba con un mismo patrón”.

Esto se infiere ya que todos los episodios de agresión que cometió se materializaron en el sector de Los Areneros, en la comuna de San José de Maipo, utilizando su mismo vehículo, donde trasladaba a las víctimas.

Según la Fiscalía, en ese lugar “las intimidaba, las violaba y también en los últimos casos las agredía físicamente”.