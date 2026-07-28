Geraldine Muñoz revela toda la verdad sobre su relación con Gabriel Urzúa: “Estoy muy feliz”

La bailarina compartió una imagen junto al actor y habló de la relación que nació luego de que ambos coincidieran como pareja en la temporada anterior de Fiebre de Baile.

Tras varios meses de romance, Geraldine Muñoz y Gabriel Urzúa confirmaron su relación públicamente en redes sociales.

El actor había dado pistas durante el fin de semana tras compartir en sus historias de Instagram una imagen de la bailarina.

Ella reposteó la foto junto al mensaje “una mini pausa en la semana con el Maaaabri”.





Geraldine Muñoz fue un paso más allá y tras su presentación la noche del lunes en Fiebre de Baile, respondió a las coquetas preguntas de Diana Bolocco sobre su nueva relación con una sutil respuesta.

Finalmente, este martes la joven estuvo invitada a un programa en Once Stream, donde confirmó su relación con el actor, mientras en paralelo publicó una imagen junto a él y un corazón.

“Estoy muy feliz… Solo pasó”, aseguró sobre la relación que surgió tras compartir en la pista de baile del estelar de Chilevisión.

“Ahora sí estoy saliendo con Gabo, pero me da mucha risa las historias que se inventa la gente en su cabeza”, agregó.

Mira la imagen de Geraldine y Gabriel juntos