Tras polémicas de su hermano: María Gracia Omegna rompe el silencio con sutil reacción en redes sociales

En una de sus publicaciones recientes, la actriz recibió numerosos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, varios de ellos relacionados con los controversiales registros que involucran a su hermano, Ítalo Omegna.

La actriz María Gracia Omegna tuvo una discreta reacción en redes sociales luego de que se viralizaran diversos registros protagonizados por su hermano, Ítalo Omegna, exasesor del Partido Nacional Libertario (PNL), quien ha estado en el centro de la polémica durante los últimos días.

Aunque la intérprete no emitió declaraciones públicas sobre el caso, sí llamó la atención un gesto realizado en su cuenta de Instagram.

En una de sus publicaciones recientes, la actriz recibió numerosos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, varios de ellos relacionados con la polémica que involucra a su hermano. Entre los comentarios destacó uno que decía: “Sabemos que eres diferente a tu hermano y te mandamos fuerzas para soportar lo que está pasando. Eres entera bacán” , mensaje al que María Gracia reaccionó con un “me gusta”.

La publicación también se llenó de otras muestras de respaldo por parte de usuarios, quienes escribieron frases como “No puedo creer que sea tu hermano”, “fuerza a la familia” y “sé que eres muy distinta a tu hermano y me hierve la sangre al escucharlo hablar de ti de esa manera”.





Viralizan nuevo video de Ítalo Omegna

La ola de comentarios surgió luego de que en redes sociales comenzara a circular un antiguo extracto del programa de streaming La Cofradía, donde Ítalo Omegna aparece realizando comentarios sexuales sobre su hermana, en medio de una conversación con otros integrantes del espacio.

El registro se difundió en paralelo a la controversia generada por otro video vinculado al mismo programa, donde se banalizaba el abuso sexual infantil y que derivó en la renuncia de Omegna a su cargo como asesor parlamentario y en su desvinculación de distintas organizaciones vinculadas al mundo libertario.

Hasta ahora, María Gracia Omegna no ha realizado declaraciones públicas sobre la situación. Sin embargo, su reacción al mensaje de apoyo fue interpretada por varios usuarios como una señal en medio de la polémica que sigue rodeando a su hermano.