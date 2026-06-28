“No soy comunista”: La respuesta de María Gracia Omegna tras críticas por asistir a Marcha del Orgullo

La actriz incluso fue acusada de “usar” a su hija tras la marcha para entregar apoyo al colectivo LGBTIQ+.

Este sábado se llevó a cabo la anual Marcha del Orgullo LGBTIQ+, instancia en que la actriz chilena María Gracia Omegna también participó.

Sin embargo, usuarios de las redes sociales la criticaron por asistir a la manifestación en el centro de Santiago, acusándola por sus preferencias políticas e incluso por, supuestamente, utilizar la imagen de su hija en la lucha social.

María Gracia es criticada tras participar de Marcha del Orgullo

A través de su cuenta de Instagram, María Gracia compartió una serie de fotografías y videos de lo que fue el paso de ella con su hija por la Marcha del Orgullo 2026.





Pese a que la actriz solo mostró parte de su día en su perfil personal, más de mil personas llegaron a comentarle desde diversos frentes: mientras algunas personas la felicitaron por su participación, otros la criticaron diciendo que “no representa” o que está “usando niños”.

Ante esto, y luego de que alguien la tratara de “comunista” (comentario de luego fue borrado), es que Omegna aclaró: “No soy comunista“.

Esta respuesta generó más interacciones y nuevos debates entre los usuarios, quienes se enfrascaron en discusiones sin que la actriz volviera a responder.