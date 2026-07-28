Terremoto en La Cofradía: Integrante renuncia y destapa crisis interna tras viralización de polémico video

A través de una declaración pública, el ahora exintegrante del programa criticó el manejo que tuvo el equipo tras la viralización del registro.

Las repercusiones por el video que provocó una ola de críticas contra La Cofradía y el entorno del Partido Nacional Libertario (PNL) continúan escalando. Ahora, Diego Dahmér, uno de los integrantes del programa de streaming, anunció su renuncia al proyecto y lanzó duros cuestionamientos.

A través de un video en Instagram, el influencer criticó el manejo que tuvo el equipo tras la viralización del registro en el que aparecen participantes realizando comentarios de connotación sexual sobre niños, niñas y adolescentes.

La controversia surgió luego de que se difundiera un video grabado durante una celebración privada, donde aparecía Ítalo Omegna, entonces asesor del PNL, realizando comentarios que banalizaban el abuso sexual infantil e incluían referencias a menores con trastorno del espectro autista (TEA).

Miembro de La Cofradía presentó su renuncia tras polémico video

En una declaración pública, Diego Dahmér marcó distancia del contenido. “Mis límites personales y laborales han sido completamente pasados a llevar por ello”, afirmó al inicio de su mensaje.

El creador de contenido fue enfático en condenar el registro. “Dejo bien en claro que condeno completamente (el video)”, sostuvo, agregando que su decisión no responde únicamente a las imágenes difundidas, sino también a cómo se abordó la crisis al interior del proyecto.

“La necesidad de esta declaración no responde solo al video en cuestión, sino también al manejo que se le dio y a la nula respuesta o nula disculpa que se hizo con respecto a este tema”, señaló.





En esa línea, apuntó directamente contra la conducción del espacio: “El liderazgo de nuestro equipo de trabajo me falló tanto a mí como a todas las personas al tener un muy mal manejo mediático de respuesta con esto”.

Según relató, una vez que conoció el contenido, expresó internamente su preocupación y pidió que existiera una declaración pública para asumir responsabilidades. Sin embargo, aseguró que sus advertencias fueron ignoradas.

“Yo había preguntado por alguna declaración o disculpa pública, pero no tan solo no fuu tomado en cuenta, sino que también se trató de justificar esto en un livestream”, afirmó.

“Lamentablemente, eso solo empeoró la situación y yo no puedo verme asociado a banalizar o de alguna forma hacer que un tema grave, evidentemente grave, se vea como algo menor o como simples chistes en base a la libertad de expresión”, agregó.

Dahmér también aclaró que no aparece en el video ni tenía conocimiento previo de su contenido. “Yo desconocía el contenido de este. Me enteré, al igual que todas las personas, al verlo en las redes sociales”, sostuvo.

“No se puede justificar lo injustificable”, recalcó, antes de confirmar su salida definitiva. “He decidido dejar mi participación en La Cofradía y en La Mano Invisible TV. Es un proyecto que sí fue muy importante, pero hay límites que no se pueden dejar pasar”, concluyó.