Fiscalía expuso consumo de alcohol, drogas y sedantes: Formalizan a exseremi Barrientos por el delito de violación

Mientras se investiga lo ocurrido, Fabián Barrientos quedó con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional.

Este martes fue formalizado por un delito sexual el exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, de quien se conoció su renuncia el fin de semana tras conocerse la existencia de una investigación penal en su contra.

En la audiencia Barrientos fue formalizado por el delito de violación y quedó con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la denunciante y arraigo nacional. Mientras, el tribunal decretó un plazo de investigación de cuatro meses.

Esta jornada la Fiscalía reveló antecedentes del caso: “La víctima se trasladó a Punta Arenas en calidad de escort, por la que tiene una relación con el imputado“.





“Hubo consumo de alcohol y de otras sustancias. En este caso clonazepam, clotiazepam, zolpidem, quetiapina, etcétera (…) Producto de esta situación, encontrándose la víctima privada de sentido, es donde se produce esta agresión sexual“, agregó.

En ese contexto, también se habría producido una riña que cuenta con dos versiones: “El imputado señala que fue por un pago de dinero pendiente. Pero la víctima agrega que se encontraba enfermo, con un dolor estomacal y el imputado no lo quería trasladar al médico“.

De acuerdo con la información preliminar entregada por el Ministerio Público, ambos se conocerían “al menos desde el año 2023 “.

“Una vez que tengamos el resultado de los peritajes pendientes, probablemente se vayan a tomar decisiones con el fin de esta causa, ya sea para reformalizar o otro tipo de decisión”, concluyeron.

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