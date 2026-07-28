“Sé que me están buscando”: La reacción de Naya Fácil tras llegada de Carabineros hasta su penthouse

La Fiscalía abrió una investigación contra la influencer por el delito de conducción temeraria, un hecho que quedó grabado en redes sociales.

Este martes, funcionarios de Carabineros llegaron al penthouse de Naya Fácil en la comuna de Las Condes, como parte de la investigación por conducción temeraria en su contra.

La influencer expuso la situación en sus redes sociales e hizo un mea culpa tras haber sido grabada manejando a 206 km/h en una carretera en dirección al Cajón del Maipo.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya expuso una conversación a través de WhatsApp con alguien que formaría parte de la administración del penthouse que compró.

En el chat, la persona le comenta: “Hace un momento llegó Carabineros al edificio para consultar si usted vive en esta dirección”.

Acto seguido, señaló: “Nosotros como administración, entregamos la información que tenemos. Le informo para su conocimiento”.

“Sé que me están buscando los carabineros. Yo aún no me mudo al departamento, pero me encuentro en mi otra propiedad para que me notifiquen”, aclaró Naya en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que la Fiscalía Regional Metropolitana Sur anunció la apertura de la investigación este lunes y las diligencias correspondientes están a cargo de Carabineros.

La creadora de contenido arriesga multas de hasta 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a $716.490 pesos, e incluso la suspensión de su licencia de conducir por hasta cinco años.

“Me tengo que hacer responsable y sé que me equivoqué”, concluyó la influencer.

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