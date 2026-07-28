“Ustedes también aburren”: Naya Fácil arremete contra sus seguidores tras pedir disculpas por conducir a 206 km/h

Naya arremetió con todo luego de que una seguidora le dijera: “Siempre es lo mismo contigo; después de la c… pides disculpas”.

Tras el escándalo que provocó su video conduciendo a más de 200 km/h, este martes Naya Fácil se indignó con sus seguidores en redes sociales.

Esto, luego de que sus disculpas públicas no fuesen bien aceptadas por los internautas, por lo que lanzó un ácido comentario.





¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya mostró el comentario de una seguidora, quien señaló: “Siempre es lo mismo contigo; después de la c… pides disculpas”.

Al respecto, Naya contestó: “¿Qué quieren que haga? Eso es lo que yo no entiendo ¿quieren que devuelva el tiempo a ayer y no vuelva a cometer? Porque, pucha, lo siento, no puedo devolver el tiempo (…) Soy ser humano, me equivoco, no soy perfecta”.

La contestación siguió generando revuelo, por lo que la influencer agregó: “Pido disculpas por equivocarme, critican. No pido disculpas, critican”.

Asimismo, Naya se fue con todo y arremetió: “Así como yo les aburro con las disculpas, ustedes también aburren, todo lo critican”.

“Qué pena por la gente que me tiene mala; me tiene que ver en todas partes aunque no me sigan. No me gustaría tenerme mala”, indicó momentos después.

Acto seguido, la influencer compartió un video animado donde se recrean las posibles consecuencias de un choque a la velocidad en la que ella manejaba.

“Pueden decir lo que quieran de mí, pero apenas pueden ocuparme de publicidad, lo hacen. Qué ironía, ¿dónde está mi comisión?”, cerró.

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