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Anuncian prolongado corte de agua en comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas. De hecho, en Lo Barnechea y La Reina serán 10 horas sin el servicio.  

La compañía indicó que las comunas afectadas serán: Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, Quinta Normal y El Monte. 

Revisa la zona afectada por corte de agua en Santiago

  • Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del martes 28 de julio hasta las 01:00 del miércoles 29.
  • La Reina: Desde las 15:00 horas del martes 28 de julio hasta las 01:00 del miércoles 29.
  • Peñalolén: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del martes 28 de julio.
  • Quinta Normal: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 del martes 28 de julio.
  • El Monte: Desde las 15:30 horas hasta las 21:30 del martes 28 de julio.
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