Anuncian prolongado corte de agua en comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas. De hecho, en Lo Barnechea y La Reina serán 10 horas sin el servicio.

La compañía indicó que las comunas afectadas serán: Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, Quinta Normal y El Monte.





Revisa la zona afectada por corte de agua en Santiago

Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del martes 28 de julio hasta las 01:00 del miércoles 29.

La Reina: Desde las 15:00 horas del martes 28 de julio hasta las 01:00 del miércoles 29.

Peñalolén: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del martes 28 de julio.

Quinta Normal: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 del martes 28 de julio.