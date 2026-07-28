“Se cree de 19 años”: Expareja de Cote López lanzó polémica indirecta en redes sociales y tuvo que eliminar la publicación

Esto, luego de que Cote López mostrara el adelanto de una sesión fotográfica en sus redes sociales.

Este lunes, Lucas Lama, la expareja de Cote López, generó comentarios divididos en redes sociales tras publicar un extraño mensaje.

Algunos internautas interpretaron el escrito como una indirecta a la empresaria y terminó borrando el posteo a los pocos minutos.





¿Qué dijo Lucas Lama?

A través de su cuenta de Instagram, Lucas escribió: “¿Quién más se cree de 19 años con cuatro hijos? En serio, hay formas y formas, señoritas”.

Cabe destacar que Cote López tiene cuatro hijos con Luis Jiménez y horas antes había publicado unos adelantos en sus redes sociales sobre una sesión fotográfica que estaba realizando.

En ella, la empresaria aparece posando en un contexto casual dentro del hogar con polera y una pantaleta.

Cabe destacar que la pareja confirmó su quiebre sentimental en los últimos días, en medio de rumores de una presunta infidelidad por parte de Lucas.

Revisa la publicación de Instagram: