Expresidente de la ANFP Sergio Jadue es sobreseído por delitos de apropiación indebida y tributarios

La decisión fue adoptada este martes por el tribunal, tras más de una década de destaparse el polémico caso por corrupción al interior de la FIFA.

El 13° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió sobreseer definitivamente al expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, por prescripción de la acción penal.

Esto, tras más de diez años desde que abandonó Chile para radicarse en Miami, luego de destaparse el polémico caso por corrupción al interior de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

La decisión fue adoptada este martes y pone fin a la causa que enfrentaba Jadue en Chile por los delitos de apropiación indebida y declaración indebida de impuestos.

La medida también beneficiará a Mauricio Etcheverry, colaborador del extimonel de la ANFP, quien igualmente fue sobreseído de manera definitiva por prescripción.





El fiscal Marco Antonio Morales explicó que “en abril de 2026 se cumplieron los 10 años que establece la ley para cumplirse el plazo de prescripción”, en el caso de residir en el extranjero.

“Cuando se le sea notificada la resolución, la Fiscalía evaluará la interposición del recurso de apelación“, reveló el persecutor.