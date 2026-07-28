“Se puso una capucha negra y la atacó”: Entregan nuevos antecedentes por apuñalamiento en baño de colegio en La Granja

En el programa de Chilevisión Contigo En La Mañana se señaló que la víctima habría mantenido un altercado con una niña de su edad, quien sería hermana de la atacante.

Este martes, casi 24 horas después, se conocieron nuevos antecedentes del ataque sufrido a una niña de 7 años en su escuela ubicada en la comuna de La Granja.

Según se indicó, la víctima, quien estaba en clases de educación física, fue interceptada en uno de los baños por una niña de 13 años, quien la atacó con un arma blanca y le propinó nueve puñaladas.

En el programa de Chilevisión Contigo En La Mañana se señaló que la víctima habría mantenido un conflicto con una niña de su edad, quien sería hermana de la atacante.





Apoderado del colegio entregó nuevos antecedentes

La tesorera del centro de padres del establecimiento educacional y en conversación con el matinal de Chilevisión, indicó que la menor afectada recibió nueve puñaladas.

“Nos dijeron que eran unas punzadas, después nos enteramos que fueron 9 puñaladas, una cerca del pulmón, otras en la costilla, brazos y manos. Ella está estable, con anestesia, y con mucho dolor porque fueron grandes las heridas, además está con puntos”, afirmó.

También indicó como habrían sucedido los hechos: “Ella estaba en educación física y fue al baño, justo bajó la niña de 13 años y se puso una capucha negra y la atacó. Según el parte médico es un cuchillo, no tenemos evidencia de eso, solo lo que se ha comentado en el parte médico”, manifestó.