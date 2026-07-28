“Nos llamó monos”: Influencer brasileña denuncia xenofobia por parte de instructor argentino en Valle Nevado

El centro de esquí respondió a la acusación de Ana Carolina Cruz, quien lleva ocho años viviendo en Chile. “Nunca me imaginé pasar por eso”, expresó la creadora de contenido.

La creadora de contenido brasileña, Ana Carolina Cruz, denunció haber sufrido xenofobia en Valle Nevado por parte de un instructor de nacionalidad argentina.

“En ocho años viviendo en Chile, nunca imaginé pasar por eso. Fue agresivo, me gritó y me trató con violencia. Estamos en shock”, escribió en una publicación en su Instagram.

El momento quedó registrado por su acompañante, quien muestra en el video los insultos que recibieron del trabajador del centro de esquí.

“Fuimos víctimas de racismo ¿Pueden creerlo? Acabamos de vivir un incidente con un instructor en Valle Nevado”, expresó Ana Carolina.





Luego, se ve al argentino dirigirse hacia ellos, a lo que el acompañante le responde: “¿Te compraste la pista para ti solo? ¿Por qué no me devuelvo a Brasil? ¿Quién te crees que eres? ¡Vuelve tú a tu casa!”.

“¿Macaco (mono)? Este tipo está loco, nos llamó monos” , agregó.

Finalmente, la brasileña se muestra en el video llorando, sumamente afectada por el trato que recibieron en la montaña.

“Hay uno ahí mismo que no dice ni una palabra. Le da igual. Estamos muy alterados, te golpea de repente, sin previo aviso. Cuando te pasa, tu mundo simplemente se derrumba. Uno no sabe ni qué decir“, comentó.

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Valle Nevado responde a denuncia de xenofobia de brasileña

Tras la acusación de xenofobia de Ana Carolina Cruz mediante sus redes sociales, Valle Nevado respondió que “frente a la gravedad de los antecedentes conocidos, hemos adoptado las siguientes medidas“.

“El instructor involucrado ha sido suspendido de manera inmediata de todas sus funciones”, anunciaron. Además, expusieron que iniciaron “una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, para prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir”.

“Lamentamos enormemente lo que pasó y reafirmamos nuestro compromiso con una actividad donde todas las personas sean tratadas con dignidad, respeto e igualdad, sin excepción”, concluyeron.